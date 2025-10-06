Јакимовски: Карпош 4 конечно ќе добие катна гаража!

Кандидатот за градоначалник на Општина Карпош и актуелен градоначалник, Стевчо Јакимовски, највува нова катна гаража во Карпош 4, меѓу кулите кај мостот „Обединети Нации“.

„Овој простор меѓу кулите кај мостот „Обединети Нации“ со години беше запоставен и оставен во супстандардна состојба. Нема да дозволиме таму повторно да никне зграда и да се создаде нов урбан хаос.

Јас одамна реков – овде ќе има катна гаража, три нивоа под земја и четири над земја. Со тоа конечно ќе се реши проблемот со паркирањето на сите жители од овој дел на Карпош 4. Нема веќе возила по тротоари, тревници и пристапни улици.“ – изјавува во видеото Јакимовски.

„Општината чесно ќе изврши експропријација и ќе плати за земјиштето и објектите што се наоѓаат овде. Се гради за граѓаните, не за инвеститорите.

Покрај тоа, ќе изградиме катна гаража и кај комплексот „Макотекс“, со што целосно ќе се растерети овој дел од Карпош.

Карпош во следните 4 години ќе биде симбол за ред“ – додава кандидатот за Градоначалник.

https://www.facebook.com/reel/703473475379206