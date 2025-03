Јакимовски: „Пјур“ и „Мош“ одбиле соработка

0 SHARES Сподели Твитни

Градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, денеска соопшти дека двата ноќни клубови „Пјур“ и „Мош“ не соработувале со инспекциските служби, и покрај тоа што биле предмет на надзор.

– Дури за едниот колегата има поведено постапка како дивоградба пред неколку месеци. Кога инспекторите го посетиле сопственикот, тој ги прашал зошто доаѓаат, а нашиот колега му кажал дека тоа е законска обврска. На тоа, сопственикот одговорил дека и тој е законот. Јас одговорно тврдам дека овие сопственици на ноќни клубови, дискотеки, кабариња се буквално сива еминенција во средините во кои живееме и си дозволуваат многу повеќе од она што треба – истакна Јакимовски.

Тој додаде дека, и покрај неодамнешната трагедија што го потресе градот, сопствениците на овие локали продолжуваат да одбиваат соработка со надлежните институции.

– Оние што одбиваат да соработуваат, ние ќе ја продолжиме постапката и ќе тераме до крај, како што бара законот. Во исто време, кога сте направиле нешто што не смеете, а потоа не сакате да соработувате со институциите, тоа е недозволиво – потенцира градоначалникот.

Инспекциските служби ќе продолжат со контролите, а институциите најавуваат преземање на сите законски мерки против локалите кои работат спротивно на регулативите.

