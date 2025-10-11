Јакимовски: Училиштата во Карпош ќе произведуваат повеќе струја отколку што трошат

Училиштата во Општина Карпош ќе произведуваат повеќе електрична енергија отколку што трошат, вели во објава на социјалните мрежи кандидатот за градоначалник на Карпош, Стевчо Јакимовски.

– Овие панели не се шминка – тоа е работа, визија и енергија.

Во сите десет училишта во Карпош веќе поставивме фотоволтаици.

Не зборуваме за „ќе поставиме“ – тоа одамна го направивме.

Сега преминуваме на следното ниво: училиштата ќе произведуваат повеќе струја отколку што трошат, ќе ја враќаат назад во системот и ќе станат мали енергетски центри.

Карпош не чека наредби – Карпош размислува, работи и произведува.

Со секој киловат сончева енергија штедиме пари, но и градиме свест.

Нашите деца ќе учат од жив пример дека иднината е зелена, а Карпош ќе биде првата општина во Македонија што е целосно енергетски ефикасна.

Зелена енергија. Чиста совест. Силен Карпош, вели Јакимовски.