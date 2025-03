Јамал: Веруваме во нашите шанси за титулата во Лигата на шампионите

0 SHARES Сподели Твитни

Во последниве натпревари, играчите на Барселона демонстрираат извонредна форма, што значително се должи на одличната игра на напаѓачката тројка на тимот. Изненадувачки, Барселона го надмина очекуваното, особено во однос на нивните напаѓачи. Рафиња, за кој се претпоставуваше дека ќе си замине, покажа блескава игра која направи голема разлика за тимот. Исто така, иако мнозинството сметаше дека Левандовски ја завршил својата кариера, тој продолжи да игра клучна улога. Јамал, кој веќе имаше одличен настап на Европското првенство, неочекувано донесе големо влијание на играта на Барселона.

Токму одличната форма на Јамал е еден од факторите што ја донесоа Барселона до врвот на Лигата на шампионите. Сега, неговите проценки се дека тимот е главен претендент за титулата. „Сметаме дека сме фаворити за освојување сега кога Ливерпул е елиминиран,“ изјави Јамал. „Имаме тимски дух и не се плашиме од конкуренцијата. Различни сме од минатата година кога игравме против ПСЖ,“ додаде овој талентиран играч. Тие ќе се соочат со Борусија Дортмунд во четвртфиналето и влегуваат како јасни фаворити.

