Јамал повлечен од шпанската репрезентација: Тие се лути на Барселона

Фудбалерот на Барселона, Ламине Јамал, е повлечен од репрезентацијата на Шпанија за натпреварите против Грузија и Турција.

Имено, Шпанците ги ставија на прво место здравјето, безбедноста и благосостојбата на играчите и одлучија да го ослободат играчот на Барселона од тековниот повик во националниот тим.

„Медицинските служби на Шпанската фудбалска федерација сакаат да го изразат своето изненадување и непријатност откако дознаа во 13:47 часот во понеделник, 10 ноември, денот кога започна официјалниот тренинг камп, дека играчот Ламине Јамал бил подложен на инвазивна радиофреквентна процедура истото утро за лекување на болка во срамниот регион“, се наведува во нивното соопштение за медиумите и се додава:

„Оваа процедура е извршена без претходна комуникација со медицинскиот персонал на националниот тим, а деталите станаа познати дури преку извештајот добиен во 22:40 часот, во кој беше наведена препораката за одмор од седум до десет дена.“

Федерацијата додаде дека, „земајќи ги предвид здравјето и безбедноста на играчите“, Јамал нема да биде дел од тимот за претстојните натпревари и му посака брзо закрепнување.

Оваа ситуација дополнително ги продлабочи веќе затегнатите односи меѓу Барселона и шпанската репрезентација. Според извештаите од Шпанија, во Федерацијата постои големо незадоволство бидејќи клубот одлучил да го спроведе третманот без консултација со лекарите на репрезентацијата, иако било познато дека тоа ќе го спречи Јамал да игра за репрезентацијата.

Да ве потсетиме дека конфликтот меѓу Барселона и тренерот Луис де ла Фуенте трае од септември, кога тогашниот тренер на Барса, Ханси Флик, ја критикуваше Федерацијата за начинот на кој се справи со младиот офанзивен играч, тврдејќи дека не бил доволно заштитен од физичко преоптоварување.

Ламине Јамал веќе го пропушти претходниот повик за репрезентацијата поради физички проблеми, а сега, откако играше за Барса без никакви проблеми, се најде во центарот на нова контроверзност.

Со оглед на оваа ситуација, и секогаш давајќи приоритет на здравјето, безбедноста и благосостојбата на играчите, Шпанската фудбалска федерација донесе одлука да го ослободи спортистот од тековниот повик за репрезентацијата.

