ЈАМИ СЕ СОБЛЕЧЕ НА 59 ГОДИНИ! Пејачката шокираше со својот изглед, сите коментираа за едно

На почетокот на јули, Џами наполни 59 години.Пејачката Јасна Миленковиќ Јами објави фотографија од базенот, а нејзиното појавување предизвика лавина од коментари.На почетокот на јули, Јами наполни 59 години, а поради нејзината извајана фигура, многу помлади девојки би можеле да ѝ завидуваат.На фотографијата, таа позира во едноделен костим за капење покрај базенот, а во преден план се нејзиниот тенок струк и долгите, исончани нозе без ни трага од целулит.Покрај тоа, пејачката изјави дека ужива во животот максимално.– Го создавам мојот живот од соништата – кратко напиша Јами .

