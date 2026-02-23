Јаневска: Апелирам да се престане со дезинформации за законот, тоа ѝ штети на државата, не на министерот

Дебатите ги одржуваме со цел да дојдеме до едно заедничко, по можност најдобро решение, затоа што Министерството за образование и наука не е спротивставена страна туку, напротив, во соработка со универзитетите МОН го почна и на ист начин и ќе го заврши законот, изјави министерката Весна Јаневска пред почетокот на јавната дебата за предлозите за нов закон за високо образование и за закон за квалитет на високото образование која денеска се одржува на УКИМ.

Таа повтори дека сè што работната група ќе смета дека е прифатливо ќе биде икнкорпорирано во новата верзија на законот. По внесувањето на сите забелешки, повторно ќе биде оставен неколку дена на националниот регистар на прописи – ЕНЕР, каде што од саботата е поставен и третиот закон во пакетот – предлог-законот за научно-истражувачка дејност.

Јаневска регираше на тоа што се пласираат неточни информации во јавноста кои, рече, најмногу ѝ штетат на државата, а не на министерот.

-Деновиве се изнаслушавме дезинформации и, би рекла, конкретни лаги, дека се укинува вонредното студирање, дека државата не финансира објавување научно-истражувачки трудови итн. Лагите и дезинформациите претпоставувам треба да бидат на штета на министерот или на партијата, но во суштина се штета на државата и на младите луѓе кои живеат во неа. Оттука апелирам дека треба да се престане со тоа, затоа што сме отворени за секоја конструктивна критика. И како што веќе реков, сè што сметаме дека е во ред, ќе биде внесено во законот и веќе и се внесува, за што е можно побрзо да ја завршиме работата, изјави Јаневска додавајќи дека очекува дискусија на академско ниво.