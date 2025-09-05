Јаневска: Електронскиот дневник повеќе не дозволува бришење и корекција на оценки

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќе нема да има бришење или корекција на оценки од страна на наставниците, ниту пак директорите на училиштата ќе се мешаат во деловите од електронскиот дневник. Електронскиот дневник повеќе не го дозволува ова, изјави денес министерката за образование и наука, Весна Јанеска, која одговараше на новинарски прашања за реакциите за функционалноста на електронскиот дневник, како и забелешките за оштетените учебници.„Електронскиот дневник е развиен како проект на Европската Унија и е подобрен и модернизиран, она што сакам со убедување да го кажам е дека повеќе не треба да има бришење и опис на оценки. Повеќе не треба да има опис на наставни програми и програми. Точно е дека електронскиот дневник повеќе не го дозволува ова. Нема да има бришење на две оценки, корекција на петка. Само администраторот во Министерството за образование може да го направи ова. Ако има сериозно објаснување за такво нешто, дека наставникот направил грешка, тој треба да интервенира што е можно поскоро“, рече Јаневска.Таа додаде дека директорите повеќе нема да можат да се мешаат во оценките, а предметниот наставник нема да може да ги види оценките на другите предметни наставници.Во врска со поплаките од родителите и учениците за учебници на кои им недостасуваат страници, Јаневска одговори дека учебниците се обновуваат на секои пет години според Законот. Досега тоа не било пракса, но како што рече, законот сега ќе се спроведува. Таа истакна дека учениците треба да ги чуваат своите учебници, а не да кинат страници или корици, додека наставниците треба да ги научат дека учебниците треба да се чуваат.Тој нагласи дека секоја година се отвора електронски систем, во кој училиштата можат да пријават оштетени учебници, со доказ дека го имплементирале законот, имено со уплатници, со кои платиле 10, 40 или 70 проценти од вредноста на книгата. А со текот на годините, износот за првиот до петтиот оштетен учебник се намалува за родителите.На прашањето колку пари се потрошени оваа година за учебници, министерката Јаневска одговори дека вкупната сума за нови учебници и нивно реновирање е 11 милиони евра.

