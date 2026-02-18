0 SHARES Сподели Твитни

„Нема да го повлечеме Законот за високо образование“, изјави денес министерката за образование и наука, Весна Јаневска, на пленарна седница, наведувајќи дека јавните дебати за законот сè уште се во тек и дека тоа се прави на сите универзитети. Текстот на предлог-законот е на ENER каде што сите заинтересирани страни можат да остават коментари.

„Нема да го повлечам законот. Ќе ви објаснам дека е за доброто на сите“, рече Јаневска како одговор на прашање од пратеничката на СДСМ, Бисера Костадиновска Стојчевска, на седницата за опозициски прашања, која презентираше низа коментари за законот и, меѓу другото, побара тој да се повлече.

Министерката рече дека е свесна дека Законот за високо образование предизвикал одредени реакции за кои не можеме да кажеме дека се генерализирани и дека доаѓаат од мнозинството засегнати страни, имено од студентите и универзитетскиот наставен и истражувачки кадар.

Над шеесет професори учествуваа во изготвувањето на законот, а ќе се одржат и серија дебати за законот.

The post Јаневска: Нема да го повлечеме Законот за високо образование appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: