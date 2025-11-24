0 SHARES Сподели Твитни

Во Владата денеска ќе се одржи валидациска работилница за стратегијата за образование 2026 – 2032, на која ќе се обрати министерката за образование и наука Весна Јаневска и претставници на повеќе други институции, домашни и меѓународни партнерски организации.

– Верзијата на стратегијата за образование 2026-2032 којашто ќе биде претставена се изработуваше во изминатите шест месеци. Ќе биде објавена на владиниот ЕНЕР систем со што се дава можност на пошироката јавност да учествува во креирањето и усвојувањето на финалниот стратешки документ со кој ќе продолжи развојот на националниот образовен систем, информира владината прес-служба.

The post Јаневска ќе ја претстави стратегијата за образование 2026-2032 appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: