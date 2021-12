Јапонец создал телевизор што можете да го лижете за да ја вкусите храната која ја прикажува

Професор од Јапонија создаде прототип на ТВ-екран, кој може да се лиже и да ги имитира вкусовите на храната.

Наречен „Вкуси го Телевизорот“, уредот има десет канистри кои го прскаат вкусот на „хигиенски филм“, кој се одмотува низ екранот и корисникот може да го лиже.

Професорот Хомеи Мијашита од Универзитетот Меиџи, сугерира дека телевизорот може да се користи за далечинско обука на готвачи или сомелиери.

📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1 pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn

— Reuters (@Reuters) December 23, 2021