Јапонија е земјата на иднината: Им нема еднакви – овие сцени се неверојатни (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Град каде што, наместо ѓубре, живи, шарени риби кои пливаат во уличните канали, постои во Јапонија, и се нарекува Шимабара, мал бисер на јапонскиот остров Кјушу.

Додека во многу градови низ светот каналите служат исклучиво за одводнување, а честопати се запоставени и валкани, Шимабара одлучи да ги искористи своите на уникатен и естетски убав начин.

Тука, повеќе од сто години, чисти подземни води што доаѓаат директно од блиската планина Унзен течат низ градските канали.

Локалното население, препознавајќи ја чистотата на водата, пуштало во нив крап „кои“, симбол на среќа и просперитет во јапонската култура.

Drainage Canals in Japan are so clean they have Koi Fish in it pic.twitter.com/70YpapXzqP— 日本 (@AestheticsJapan) July 10, 2019

Прошетката низ тесните улички на Шимабара станува медитативно искуство. Шарените риби – црвена, бела, портокалова и црна, се движат грациозно низ кристално чистата вода, создавајќи прекрасен поглед.

Децата застануваат да ги гледаат, а туристите не можат да одолеат на фотографирање од нив. Иако се занимаваат со слободно пасење, жителите на Шимабара редовно ги хранат и се грижат за нив, а чистотата на каналите е нешто на што сите се горди.

Овој феномен не е само резултат на пријатна случајност. Тој е производ на посветеност на заедницата и длабоко почитување на природата.

Редовното чистење и грижата за каналите станаа дел од секојдневниот живот. Иако е мала, навидум едноставна практика, таа испраќа моќна порака: природата и урбаната средина можат да коегзистираат во совршена хармонија.

Шимабара е повеќе од туристичка атракција. Таа е жив пример за одржливост и убавината што лежи во едноставните работи.

Нè потсетува дека чистотата, без разлика дали е во водата или во душата на градот, е најголемиот скапоцен камен што може да се поседува. Значи, ако барате место што ќе ве инспирира, Шимабара со своите пловечки скапоцени камења ве чека.

Пронајдете не на следниве мрежи: