Јапонија ја доби својата прва жена премиерка — најавен нов курс во надворешната и безбедносната политика

Во време на турбуленции во азиската политика, по историските избори одржани на 4 октомври 2025 година, Санае Такаичи стана првата жена премиерка на Јапонија, откако го освои лидерското место во владејачката Либерално-демократска партија (ЛДП). Што значи ова за Јапонија? Такаичи има националистички ставови, го истакнува слоганот „Japan First“ и се застапува за засилена одбранбена политика и поостар пристап кон Кина и кон Северна Кореја.🔹 Кој е политичкиот профил на Такаичи?Таа е позната по своите националистички и конзервативни ставови, како и по слоганот „Japan First“.Се залага за засилување на одбранбената политика и поостар однос кон Кина и Северна Кореја.Иако е прва жена на оваа функција, Такаичи не ја става родовата рамноправност во центарот на својата програма, туку безбедноста и економијата.🔹 Што значи ова за Јапонија?Новата премиерка го наследува кабинетот во време на политичка нестабилност и намалена доверба во владата.Нејзината позиција во парламентот е кревка — за да формира стабилна влада, мора да постигне коалициски договори со помали партии.Такаичи најавува промени во одбранбениот буџет и поактивна улога на Јапонија во регионалната безбедност.🔹 Геополитички значајни последициЈапонија е клучен сојузник на САД во Азија, па секоја промена во Токио влијае врз односите со Вашингтон, Пекинг и Сеул.Нејзиниот поцврст став може да доведе до нови тензии со Кина, но и да ја зајакне одбранбената соработка со западните партнери.Регионалната безбедносна рамнотежа би можела да се промени, особено ако Такаичи ја засили воената подготвеност и улогата на Јапонија во меѓународните мисии.🔹 Перспектива напредДоколку успее да ја стабилизира владата, Такаичи може да стане симбол на нова политичка ера за Јапонија — поцврста, но и поамбициозна на глобалната сцена.Ако, пак, не добие доволна поддршка, можно е нејзиниот мандат да биде краток и обележан со политички турбуленции.Изборот на Санае Такаичи е пресвртна точка за јапонската политика: симболично значаен поради родовата рамноправност, но суштински важен поради најавените геополитички промени.Јапонија влегува во нова фаза — помеѓу традицијата и модерниот предизвик на глобалната сцена.

