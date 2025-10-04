Јапонија ќе ја има првата жена премиер во историјата – која е Санае Такаичи?

0 SHARES Сподели Твитни

Владејачката конзервативна партија во Јапонија ја избра Санае Такаичи за свој нов лидер, со што 64-годишната партија стана првата жена премиер на Јапонија.Такаичи е еден од најконзервативните кандидати на десното крило на партијата. Таа се соочува со бројни предизвици, вклучително и обединувањето на владејачката партија, која се мачеше по неколку турбулентни години обележани со скандали и внатрешни конфликти.Таа мора да се справи и со „забавување“ на економијата и јапонските домаќинства кои се борат со висока инфлација и стагнација на платите. Доколку биде потврдена, таа ќе мора да управува и со тешките односи меѓу САД и Јапонија и да го спроведе царинскиот договор со администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп, кој го постигна претходната влада.Минатиот месец, премиерот Шигеру Ишиба, кој е на функцијата нешто повеќе од една година, објави дека ќе се повлече по серијата изборни порази во кои владејачката коалиција, Либерално-демократската партија (ЛДП), го загуби мнозинството во двата дома на парламентот, објави Би-Би-Си .

Такаичи е долгогодишен поддржувач на првата жена премиер на Велика Британија, Маргарет Тачер. Таа е се поблиску до остварување на својата амбиција да стане „Железната дама“. Медиумските извештаи исто така велат дека претходно свирела тапани во бенд и е обожавател на хеви метал музиката.Такаичи е убеден конзервативец кој долго време се спротивставува на законите што им дозволуваат на жените да ги задржат своите момински презимиња по бракот, велејќи дека тоа ја крши традицијата. Таа е исто така против истополовите бракови.Таа е редовен посетител на контроверзното светилиште Јасукуни, каде што им се оддава почит на паднатите борци во јапонските војни, вклучувајќи и неколку осудени воени злосторници.Се очекува Парламентот да ја потврди, иако не автоматски како нејзините претходници, бидејќи владејачката партија е во послаба позиција откако го загуби мнозинството во двата дома.Такаичи ја поддржува ревизијата на повоениот пацифистички устав на Јапонија за да се признае растечката улога на нејзината војска. Порано оваа година, таа предложи Јапонија да формира „полубезбеден сојуз“ со Тајван, за кој Кина тврди дека е негов.

