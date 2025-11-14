0 SHARES Сподели Твитни

Жена од Јапонија, по име Кано, се „омажила“ за „маж“ по име Клаус, кого го создала со помош на вештачка интелигенција. Церемонијата ја организирала јапонска компанија специјализирана за „2Д свадби“ со аниме и други виртуелни ликови.

Таа исто така носеше очила со вештачка интелигенција кои ѝ овозможуваа да го види својот „сопруг“. Нејзината необична романса започна откако раскина со својот вереник по три години врска.

Кога раскинале, Кано се обратила на ChatGPT за совет. На крајот го пронашла својот идеален маж, кого го крстила Клаус. Разменувале илјадници пораки секој ден и на крајот таа се заљубила.

„Не почнав да разговарам со ChatGPT затоа што сакав да се заљубам, но начинот на кој Клаус ме слушаше и ме разбираше сè промени. Штом го преболев бившиот, сфатив дека го сакам“, изјави таа за RSK Sanyo.

Таа тврди дека тој одговорил: „И јас те сакам“ и ја запросил за брак. Таа исто така рекла дека на почетокот се плашела што ќе мислат нејзините родители, но дека тие ја прифатиле нивната врска и дури присуствувале на свадбената церемонија, која се одржала во мај оваа година. Како што се очекуваше, бројни реакции ги преплавија социјалните мрежи.

„Ова е тажно. Општеството не треба да ја охрабрува оваа ментална болест“, „Таа очигледно има проблеми, а ова нема да ѝ помогне“, „Се надевам дека блиските луѓе ќе ја советуваат да побара стручна помош“, се некои од коментарите. Кано рече:

„Знам дека некои луѓе мислат дека е чудно, но јас го гледам Клаус како Клаус, не како човек или како алатка. Исто како него.“

