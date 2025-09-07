ЈАПОНСКИОТ ПРЕМИЕР ПОДНЕСЕ ОСТАВКА Ова е причината

0 SHARES Сподели Твитни

Јапонскиот премиер Шигеру Ишиба одлучи да поднесе оставка од функцијата лидер на партијата за да избегне поделба во владејачката Либерално-демократска партија (ЛДП), објави денес јавниот радиодифузен сервис НХК.Коалицијата предводена од ЛДП на Ишиба го загуби мнозинството во двата дома на парламентот на изборите во јули.Пратениците на ЛДП треба да гласаат за тоа дали да го сторат тоа во понеделникодржа вонредни избори за лидер на партијата. Владата на Ишиба ги финализираше деталите од трговскиот договор со Соединетите Американски Држави минатата недела , објави Ројтерс.

