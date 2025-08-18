Јасен продолжува да гори, до 21 часот, 26 пожари на отворен простор!

До 21:00 часот низ земјава евидентирани се вкупно 26 пожари на отворен простор, од кои: Активни: 4

Под контрола: 1

Изгаснати: 21

Активни пожари (4)

Општина Македонски Брод – ПП Јасен (мешана шума).

Општина Липково – с. Лојане кон с. Миратовце (ниска вегетација и стрниште).

Општина Куманово – с. Табановце и с. Сопот, место викано Сланиште (ниска вегетација и стрниште).

Општина Куманово – с. Проевце, место викано Живкова Карпа (ниска вегетација).

Под контрола (1)

Општина Јегуновце – помеѓу селата Рогачево, Јажинце и Долно Орашје (пасишта и мешана шума).

Изгаснати пожари (21)

Општина Штип – ул. Вељко Влаховиќ бр. 1 (ниска вегетација).

Општина Бутел – с. Љубанци (ниска вегетација).

Општина Куманово – населба Диво Насеље (ниска вегетација).

Општина Куманово – с. Романовце (ниска вегетација и стрниште).

Општина Куманово – с. Слупчане (ниска вегетација).

Општина Валандово – с. Јосифово (ниска вегетација).

Општина Гевгелија – с. Богородица (депонија и ниска вегетација).

Општина Струмица – с. Дабиле (ниска вегетација).

Општина Струмица – с. Моноспитово (депонија).

Општина Струмица – с. Просениково (ѓубриште).

Општина Лозово – с. Бекирлија (нискостеблеста деградирана шума).

Општина Долнени – помеѓу селата Лажани и Кошино (ниска вегетација).

Општина Могила – с. Логоварди и с. Карамани (ниска вегетација и ѓубре).

Општина Тетово – с. Бродец (ниска вегетација).

Општина Тетово – населба Дреновец (мешана шума и ѓубре).

Општина Теарце – с. Нераште (ниска вегетација).

Општина Гостивар – с. Речане (ниска вегетација и ѓубре).

Општина Липково – с. Слупчане (ниска вегетација и борова шума).

Општина Чашка – помеѓу селата Согле и Богомила (нискостеблеста деградирана шума).

Општина Старо Нагоричане – с. Драгоманце (запалени неколку дрвја).