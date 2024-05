Јасно е зошто има совршено тело: Погледнете што може најубавата жена на светот 

0 SHARES Сподели Твитни

Таа со видео од теретана откри како изгледа дел од еден нејзин тренинг.Пејачката Никол Шерцингер со години ја нарекуваат најубавата жена на светот, а со својата совршена фигура и затегнато тело не престанува да докажува дека ја заслужува оваа титула.Секојдневната посветеност на напорните тренинзи и здравите животни навики ја доведоа Никол до завидна форма и фигура каква што би посакале и дваесетгодишни жени, а ќе напоменеме дека е во петтата деценија.Оваа убавица родена во Хавај има 45 години и редовно ги мотивира луѓето и привлекува внимание на социјалните мрежи со својот беспрекорен физички изглед и совршениот тен, а со видеото кое неодамна го објави на Инстаграм покажа што може да прави во теретана.Веруваме дека може да се натпреварува со мажите во оваа… View this post on Instagram A post shared by Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)

Пронајдете не на следниве мрежи: