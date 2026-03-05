„ЈАСНО Е КОЈ Е СЛЕДЕН“ Путин во невидена паника поради нападот врз Иран, атентатот врз Хамнеи ЈА ПРОДЛАБОЧИ ПАРАНОЈАТА: „Или апсење или ковчег“

0 SHARES Сподели Твитни

Американско-израелските напади врз Иран и атентатот врз ајатолахот Али Хамнеи дополнително ја продлабочија паранојата на рускиот претседател Владимир Путин за сопствената долговечност, но и неговиот силен стремеж за политички опстанок, што значи само едно – тој мора да победи во Украина по секоја цена, пишува бриселскиот „Политико“.

Последниот пат кога Соединетите Американски Држави (САД) и Израел го бомбардираа Иран , еден новинар го праша рускиот лидер како би реагирал доколку Хамнеи биде убиен .

„ Не сакам ни да зборувам за тоа “, одговори Путин .

Помалку од девет месеци подоцна, откако ајатолахот Хамнеи беше убиен во целен напад предводен од Израел и поддржан од САД во саботата , Путин немаше друг избор освен да го осуди атентатот. Претседателот на Русија во соопштение изјави дека убиството на Хамнеи е „злосторство извршено со цинично кршење на сите норми на човечкиот морал и меѓународното право“ .

Реакцијата беше поостра отколку по апсењето на друг поранешен руски сојузник на почетокот на оваа година, венецуелскиот претседател Николас Мадуро . Сепак, Путин не ги именуваше земјите што стојат зад убиството , пишува „Политико“.

Убиството на Гадафи за Путин е „врв на предавство“

Во руските кругови, смртта на Хамнеи предизвика споредби со падот на друг диктатор – Моамер Гадафи . Рускиот новинар Михаил Зигар рече дека Путин „бил полуден од бес“ кога видел видео од претепување на Гадафи до смрт по интервенцијата на НАТО во 2011 година.

– Му покажаа на целиот свет како е убиен, во локва крв. Дали е тоа демократија? – праша бесно Путин за време на телевизиската прес-конференција.

“Who gave NATO the right to kill Gaddafi?” — Putin pic.twitter.com/h8gdKO0V5P— Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) April 15, 2025

Во мај 2012 година, тој се врати на функцијата претседател по период поминат како премиер. Неговата мисија, се чинеше, беше да го прекине зближувањето со Западот и да го искорени внатрешното незадоволство.

„ Смртта на Гадафи стана пресвртница во руската политика – и надворешната и домашната “, напиша Александар Баунов, виш соработник во Карнеги центарот Русија-Евроазија со седиште во Берлин.

Според него, фактот дека САД и Европа дозволија еден светски лидер да биде толку брутално соборен, Путин, како поранешен агент на КГБ, го доживеа како „врв на предавство“ . Со текот на годините, тој потона во сè поголема изолација.

Паника во руските кругови поради соборувањето на двајца руски сојузници за краток временски период

Неодамнешните настани дополнително ја продлабочија паранојата на Путин. Брзото соборување на двајца руски сојузници – Мадуро и Хамнеи – ги натера некои про-Кремљ коментатори да прекршат неформално правило по враќањето на американскиот претседател Доналд Трамп во Белата куќа: да се избегнуваат отворени критики кон САД или нивниот лидер.

Додека поранешниот руски претседател Дмитриј Медведев напиша дека нападот на САД врз Иран го покажал „вистинското лице“ на Трамп, рускиот ТВ водител и пропагандист Владимир Соловјов ги обвини САД дека се однесуваат „како предатор“ кој ја користи дипломатијата за да „го намами својот плен да ја спушти гардата пред да му ги забоде забите во грлото“ .

– Дали разбираме дека зборувањето за Иран е исто така зборување за Русија? – ги праша тој гледачите.

Александар Дугин , ултранационалистички руски филозоф познат како „мозокот на Путин“, предупреди дека Вашингтон можеби планира да го стори истото со Русија.

– Еден по еден, нашите сојузници систематски се елиминираат. Јасно е кој е следен и јасно е што всушност значат преговорите со таков непријател – додаде тој, осврнувајќи се на мировните преговори за Украина, кои се водени со посредство на САД.

Александар Дугин

Про-кремљскиот портал „Segodnja.ru“ го кажа тоа уште подиректно, објавувајќи статија со наслов „Како ќе нè убијат?“ .

Целта на Путин и придобивките од нападот врз Иран

Кремљ, пак, зазеде многу подипломатски тон. Еден ден откако Путин го осуди убиството на Хамнеи , неговиот портпарол Дмитриј Песков изрази „длабоко разочарување“ поради неуспехот на преговорите на САД со Иран, но и „длабока благодарност“ за напорите на САД да посредуваат во постигнувањето мир во Украина.

– Прво на сите, ние си веруваме само себеси и ги браниме сопствените интереси – додаде тој.

Пораката беше јасна: Путин нема да дозволи неговите чувства кон Иран да му застанат на патот на остварувањето на неговите цели во Украина.

– Неговото најголемо оружје во тој конфликт беше подготвеноста и способноста на администрацијата на Трамп да изврши притисок врз Украинците и Европејците. И затоа нема апсолутно никаква причина да се откаже од тоа оружје. Путин нема да ја ризикува својата лична безбедност, безбедноста на својот режим или својата визија за руската национална безбедност за да им помогне на Иранците, Севернокорејците, Кинезите или на кој било друг – објасни Сем Грин, професор по руска политика на Кингс колеџ во Лондон.

Ајатолахот Али Хамнеи

За Москва, кризата во Иран има и одредени предности:

можност за зголемување на цената на нафтата

Раздорот меѓу Европа и САД околу тоа како да се справат со последиците

пренасочување на вниманието на Вашингтон од војната во Украина

Потезите на Трамп, исто така, го зајакнуваат неговиот домашен и меѓународен наратив за опасностите од западната хегемонија.

Покрај тоа, Путин поседува средство за одвраќање што ниту Гадафи ниту Хамнеи го немаа – најголемиот нуклеарен арсенал во светот . Сепак, нуклеарното оружје не обезбедува заштита од закани одвнатре .

Според Грин, рускиот претседател знае дека диктаторите кои акумулираат толку моќ и ја држат толку долго колку што ја има Путин, обично ја напуштаат власта на еден од два начина: „Или со апсење или во ковчег “ .

