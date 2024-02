„ЈАС ИМАМ 29 ГОДИНИ А ЌЕРКА МИ 22 И СИТЕ МИСЛАТ ДЕКА СМЕ СЕСТРИ“ Луѓето на социјалните мрежи останаа ШОКИРАНИ кога видоа колку личат

0 SHARES Сподели Твитни

Младите мајки и нивните ќерки понекогаш знаат дека толку многу личат една на друга што изгледа како да се сестри. А сепак, мајка и ќерка од САД ги оставија корисниците на социјалните мрежи во страв кога споделија колку години имаат.

Савана Чапин ги шокираше сите кога откри дека има 29 години и само 7 години постара од својата ќерка. Секако, Савана е маќеата на Тица, но двете навистина изгледаат како сестри.

Савана е мажена за таткото на Тика, 44-годишниот Крис. Крис е сопственик на фризерскиот салон во кој Савана била фризерка и се заљубила во нејзиниот постар шеф.

@sav_chapin If you’re new here 👋🏼 #momlife #fyp #blendedfamily #agegaprelationship #husbandwife ♬ original sound – Sav

Кога се запознале, не барале врска. Во тоа време, Крис штотуку се развел и не му паднало на памет дека новата вработена ќе му стане сопруга. И Савана излегла од долга врска и не барала партнер, но средбата била судбоносна и парот се вљубил и подоцна се венчал.

– Тици на почетокот беше сомнителна и не и се допадна што татко и донел дома млада жена на нејзина возраст. Ја разбирам, веројатно би се чувствувала исто – признала Савана.

Сепак, набрзо станаа пријатели, а сега не можат една без друга и често снимаат заедно за социјалните мрежи

– Дали си сигурна дека таа ти е маќеа? Изгледате како сестри близначки! – се само дел од коментарите на нивните вирални видеа.

Пронајдете не на следниве мрежи: