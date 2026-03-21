Јас и моето момче живееме со уште еден пар во 46 квадратни метри бидејќи киријата е СКАПА: Приватност не постои

0 SHARES Сподели Твитни

Преселбата во голем град може да биде возбудлива, но и страшна, особено кога штотуку ја започнувате вашата кариера и сте финансиски ограничени. За еден пар , решението беше да делат стан со друг пар, односно живеењето во двособен стан во Бруклин стана нивен заеднички простор, но и место за обука за компромис, креативност и заедништво.

Ова е нивната приказна.

„Кога им кажувам на луѓето дека моето момче и јас делиме стан со две спални соби со друг пар, обично добивам еден од двата одговора: возбуден „како да си во „Пријатели“!“ или загрижен „тоа звучи интензивно“.

И двете мислења се точни.

Решив да се преселам во Њујорк откако дипломирав во мај. Моето момче исто така одеше во градот за да ги оствари своите амбиции. Се познававме година и пол, претежно на далечина, па идејата за заеднички живот нè исполни со радост.

Тој се обидуваше да влезе во светот на глумата и режијата, а јас го правев истото во новинарството. Њујорк, познат по своите огромни можности во обете индустрии, изгледаше како логичен следен чекор и за двете.

Единствениот проблем? „Преселбата во град кој се смета за еден од најскапите во светот беше тешка за нас, новодипломирани студенти без постојана работа или финансиска поддршка од нашите родители“, вели таа.

Откривање на можно решение

„Друга двојка што ја познававме, исто така идни актери, планираше да се пресели во Њујорк. Ниту еден од нас не можеше да си дозволи да живее сам во овој град, но заедно, тоа стануваше можно.“

Со тоа што делиме стан со две спални соби со четири лица, киријата се намали на износ што можеме да го поднесеме, што ни даде простор за дишење додека балансираме помеѓу хонорарната работа, ангажманите со скратено работно време и неплатените креативни проекти.

По неколку исцрпувачки недели барање прифатлив стан и обиди да ги убедиме менаџерите на недвижности и сопствениците да им веруваат на четири дваесетгодишници кои сакаат креативни кариери, конечно најдовме место. Ги нагласивме нашите заштеди, гаранции и сериозност во врска со овој следен чекор.

Сега, ова е нашата реалност: два пара, желка и маче, сите сместени во еден стан од 46 квадратни метри во Бруклин.

Расправиите околу судовите, заедничкиот простор и бучавата се неизбежни.

„Многу вечери се поминуваат дискутирајќи за денот или гледајќи филмови и пиејќи вино заедно, сите згрчени на истиот кауч. Сепак, постои и друга страна на оваа динамика што не е толку забавна“, открива таа.

Компромис и само компромис

„Има ноќи кога еден од цимерите снима самоснимка и бара целосна тишина во станот, или утра кога се будам иритирана затоа што некој меле кафе во 6 часот наутро.

Понекогаш нашиот стан се претвора во просторија за проби, со седум актери натрупани во дневната соба додека јас се повлекувам во мојата соба со мојот лаптоп.

Како и со дебатата „песок-бокс“, овие конфликти обично завршуваат со компромис: ротација на работните места, споделени очекувања за заедничкиот простор и постојано разбирање дека коегзистенцијата бара жртва, напор и комуникација од сите.

Овие компромиси не секогаш ги прават сите среќни, но се неопходни. Кога четворица луѓе делат толку мал простор, нема каде да се скрие кога ќе се појават несогласувања. Иако овој аранжман не е практичен, постојат голем број практични и социјални предности.

Нашиот начин на живот ни дава финансиска флексибилност додека се стремиме кон работа што сè уште не носи стабилна плата, а опкружени сме со луѓе кои ја разбираат таа неизвесност.

Во град кој понекогаш може да се чувствува изолирачки и преоптоварувачки, има нешто неверојатно моќно во тоа да имаш вградена заедница на крајот од секој ден.

Нашиот стан стана една од ретките константи на кои можеме да се потпреме, и утешно е да се знае дека без разлика колку бил тежок денот, некој ќе биде тука да ве сослуша кога ќе се вратите дома.

Иако бара компромис, флексибилност и подготвеност да се откажеме од дел од приватноста, за нашата сегашна фаза од животот, кога сме штотуку дипломирани и сме на почетокот на нашата кариера, овој аранжман функционира.

Физичкиот простор можеби е помал од она на што сме навикнати, но споделувањето на овој стан ми го прошири животот, а не го стесни.

Споделувањето на киријата и одговорностите го направи Њујорк достапен, а споделувањето на секојдневниот живот со други луѓе го направи побогат, а во моментов, тоа е она што ни треба најмногу“, рече таа.

The post Јас и моето момче живееме со уште еден пар во 46 квадратни метри бидејќи киријата е СКАПА: Приватност не постои appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: