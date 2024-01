„ЈАС И ЃОЛЕ ИМАМЕ МОДЕРЕН БРАК АМА…“ Сашка Веселинов откри се за БРАКОТ со братот на Ноле, ова никој не го знаеше

0 SHARES Сподели Твитни

Ѓоковиќ не доаѓа во Србија за Божиќ

Сашка и Ѓорѓе Ѓоковиќ неодамна го започнаа животот далеку од Белград – во Дубаи, каде што исто така го поминаа својот одмор.

– Сакам кога ќе дојде овој период од годината, но сега ќе биде најпосебен, бидејќи ќе славиме со нашиот син. Сè уште е мал, има само девет месеци, но многу е свесен и секојдневно учествува во нашите слатки разговори. Се трудиме да разговараме со него како да е возрасен, па многу често нè изненадува со реакциите на одредени работи – рече Сашка и призна од што се плаши:

Во почетокот ми се појавија стравови, бидејќи целосно ја чувствував одговорноста за нечиј живот. Бев многу нереален за тоа кога бев во друга држава, бидејќи мислев дека ќе го продолжам животот со истото темпо што го имав порано. Бев толку нереална што планирав креветчето да го ставам во мојот салон за невести и да продолжам со моите деловни обврски. Често кога бев надвор од дома поради обврски, се прашував дали сум добра мајка. И кога бев дома долго време, се запрашав каква деловна жена сум. Си дадов простор да станам свесен за ситуацијата во која се наоѓам и да научам да уживам во сето она што ми го нуди животот – искрена е Сашка, а ни Ѓоле не крие дека не му е сеедно:

View this post on Instagram A post shared by 𝑺𝑨Š𝑲𝑨𝙑𝙀𝙎𝙀𝙇𝙄𝙉𝙊𝙑 Đ𝑶𝑲𝑶𝑽𝑰Ć (@saskaveselinov)

Родителството дефинитивно ни открива многу стравови и трауми кои сме ги преживеале во текот на животот, предизвикот што го имаме е да научиме нешто од сето тоа и да му го пренесеме само најдоброто на нашето дете, да го научиме на вистинските вредности и да му дадеме се што можеме за еден среќен и квалитетен живот – искрено изјавија Ѓоле и Сашка за порталот .

