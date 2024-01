ЈАС СУМ ДЕТЕ РОДЕНО ОД СУРОГАТ МАЈКА: Поради тоа што го поминав, велам дека оваа СУРОВА ПРАКТИКА треба да се забрани, а еве зошто

0 SHARES Сподели Твитни

Сурогат мајчинството е една од најголемите теми на денешницата, за која секој има свое мислење. Меѓутоа, исповедта на Оливија Маурел за Дејли Мејл дава поинаков увид во неа – од гледна точка на дете родено од сурогат мајка.

Веќе во насловот открива дека „ од првиот ден таа немала вистинска врска со нејзината мајка и нејзиното детство било несреќно“. „Затоа толку силно верувам дека оваа сурова и неморална практика треба да се забрани“, вели Оливија, а потоа го претставува сопственото искуство како клучен аргумент.

„Додека растев, не можев да разберам зошто сум роденa во Луисвил, Кентаки. На изводот од матичната книга на родените беше црно-бело, но немаше смисла. Моите родители никогаш не живееле во Кентаки, ние не бевме Американци и немавме семејни врски со тоа место. Кога ја прашав мајка ми, таа ми рече дека го избрала Кентаки затоа што нејзиниот омилен филм „Однесено од виорот“ е сместен таму (не беше) и секогаш сакаше нејзиното дете да се роди на толку романтична локација. И затоа ме именуваше Оливија, по една од филмските ѕвезди Оливија де Хавиленд. Тогаш помислив дека ова е убава приказна, како бајка. Меѓутоа, многу години подоцна, открив дека фантазијата од бајките на мајка ми ја крие вистинската вистина – јас сум роденa во Кентаки од американска сурогат мајка . Само неколку секунди откако се родив, брзо бев одвоена од жената која забремени со своите јајца и ме носеше девет месеци. Наместо да бидам ставенa во прегратките на мојата биолошка мајка да ме негува и обожава, јас бев предаденa на маж и жена кои, едноставно кажано, платија страшни пари за мене“, вели Оливија, која сега има 31 година. стара и тврди дека нејзиното раѓање било „само почеток на траумата со која и денес се бори“.

„Моите искуства ме наведоа да заклучам дека сурогат мајчинството не е ништо повеќе од суров, неморален чин што може да предизвика доживотна штета. Тоа што и самиот станав родител – сосема природно, во моите дваесетти години – само го искристализираше мојот поглед. Мислам дека светата врска помеѓу мајката и бебето е нешто што никогаш не треба да се манипулира. Кога пишуваат за траумата што се вели дека ја претрпуваат посвоените деца откако биле одземени од нивните родени мајки, некои психолози ја нарекуваат оваа емоционална и физичка пауза како „примарна рана“. Верувам дека е исто и за децата родени преку сурогат мајчинство: длабоко болно искуство што ја раскинува вродената врска помеѓу мајката и детето“.

Спомени на несреќно детство

Оливија пораснала како дете на богат пар од Франција. Во детството имала се што сакала и за што многу други деца можат само да сонуваат. Сепак, таа вели дека „има толку несреќни спомени од детството“, бидејќи „уште како мала имала чувство дека нешто не е во ред во нејзиното семејство“.

„Моите француски родители беа многу богати и го делевме времето помеѓу Палм Бич, Флорида и јужниот дел на Франција, живеејќи во фантастични куќи, со многу дадилки и персонал. Моето образование беше најдоброто што може да се купи со пари; отидовме на патувања за кои повеќето луѓе можеа само да сонуваат. Но, емотивно тоа беше друга приказна. „Ниту еден од моите родители не беше нежен тип на гушкање, а за мене најчесто се грижеа дадилки, цела армија различни жени“, се сеќава Оливија.

Таа се прашува себеси: „Кога моите родители толку се трудеа да ме имаат, зошто не се чувствував опсипана со љубов?“ “ – и се обидува да одговори од сегашната перспектива.

Едноставно не знам. Мама имаше 49 години кога се родив; можеби нејзината возраст ѝ ги отежнала работите — или недостатокот на таа скапоцена биолошка врска меѓу нас. Без оглед на причината, тоа не беше важно од првиот ден. Бев толку желна како мало дете, што ќе врескам кога моите родители ќе ја напуштат куќата. Стана толку лошо што мораа да ме земат и мене и дадилката со себе ако одат на вечера со пријателите. Не беше поубаво ниту во училиште, каде што бев толку приврзан што ги гушев другарите додека не ми се слоши и не ме отсечат“.

На 16 години почнала да истражува

„Колку што растев, толку повеќе сфаќав колку е невообичаено – и малку веројатно – некој на возраст од мајка ми да има бебе. И не можев да го тргнам Кентаки од глава. Кога имав 16 години, направив некое онлајн истражување и видов дека „Однесено со виорот“ не е сместено во Кентаки – тоа е сместено во Џорџија. Но, она што постојано се појавуваше во моите онлајн пребарувања беше дека Луисвил беше главен центар за сурогат мајчинство. Нешто скокна веднаш“.

„Кога понатамошното истражување откри дека сурогат мајчинството е нелегално во Франција – и сè уште е денес – ги ставив два и два заедно“. Сфаќањето дека цел живот ме лажеле, ми ја оттргна контролата додека се обидував да ги средам моите чувства. Ги задржав моите темни грижи за себе; Никогаш не сум разговарал со моите родители за ова. За тоа би била потребна блискост што едноставно не постоела“.

„Пат на самоуништување“

Наместо тоа, Оливија, сама и збунета, им попуштила на своите пороци или, како што вели, „заминала по патот на самоуништување“.

„Пиев многу, пушев марихуана и се журкав нон-стоп, што било за да ги спречам мислите што ме мачеа. Дали мајка ми беше мајка ми? Која бев јас? Моите родители без сомнение мислеа дека сум проблематична тинејџерка која на крајот ќе се среди. Но, мојата депресија толку се продлабочи што откако ја напуштив куќата неколку пати се обидов да се самоубијам, за што моите родители не знаеја ништо“.

„Моето однесување стана понепромислено. На 20-годишна возраст живеам во Франција со полно работно време, а една ноќ, откако се напив до степен на уништување, ме силуваа. Да и кажам на полицијата не беше опција бидејќи се срамев и се обвинував себеси. Конечно, сфатив дека морам да излезам од тоа. Побарав терапевт и престанав да пијам и дрога. Набргу потоа го запознав Матијас, човекот кој стана мој сопруг. Тој беше мојот спасител и психолог – сите во едно. Без него, мислам дека не би бил овде денес“.

„Сакав да бидам млада мајка“

Оливија се омажила за Матијас кога имала 24 години и набрзо забременила со ќерката Елеонор, која сега има шест години.

„Откако ме одгледа една постара мајка, бев сигурна дека сакам да бидам млада мајка“. Иако немав доказ дека сум родена преку сурогат кога забременив, тоа го чувствував во секој дел од моето битие. Тоа им го кажав на сите, вклучувајќи го и мојот сопруг и неговото добро семејство. Мојата бременост добро напредува. Кога мојата неродена ќерка почна да клоца, тоа ми донесе измешани чувства. Уште пред да ја држам во раце, знаев дека можеш да ми понудиш милиони и никогаш нема да ја оставам“.

Тоа чувство, вели таа, било исто и за време на следните бремености: нејзините синови Теодор и Август сега имаат четири, односно две години.

Соочување со вистината

Потрагата на Оливија по вистината за сопственото потекло добила нов поттик кога нејзината свекрва и купила комплет за ДНК тест за нејзиниот 30-ти роденден.

„Пред да го земам, решив да се занимавам со татко ми. Еден ден, додека се возевме до нашата куќа во планините, реков: „Тато, знам дека сум роден од сурогат. Знам дека мајка ми не ме родила и мора да ми кажеш затоа што ја заслужувам вистината.’ Тој одговори: „Треба да зборувам со мајка ти пред да ти кажам нешто“. Имав доволно; со оваа реченица тој ефективно ги потврди моите стравови. Чекав тој или мајка ми да ми се јават со целата приказна, но тие никогаш не го сторија тоа и не видов смисла повторно да прашам“.

Секако дека не се откажа, се врати на комплетот ДНК.

Го испратив мојот примерок од ДНК и многу брзо ме поврзаа со роднина што живее во Америка. И испратив СМС и реков дека верувам дека сум родена преку сурогат мајчинство. Беше непријатно да се праша дали знае дека некој од нејзиното семејство е сурогат мајка, но таа веднаш одговори: „Познавам некого.“ Почувствував дека животот ми се промени веднаш: бев обземен од нервоза, возбуда и, да, болка. Таа ме поврза со мојот полубрат, кој ме поврза со моите три полусестри. Тие беа толку љубезни и подготвени да одговорат на моите бескрајни прашања и полека ја добив целата приказна“.

Целата приказна

Нивната мајка беше сурогат, а исто така и биолошка мајка на Оливија.

„Повеќето сурогат мајки се оние што се нарекуваат „гестациски носители“ – тие го носат бебето и го раѓаат, но не се биолошки поврзани. Со други зборови, инкубатори. Но, мојата биолошка мајка користеше свои јајце клетки и беше вештачки оплодена со спермата на татко ми. На 38 години кога ме роди, со сопругот веќе имаше пет деца. Нејзиното најмало дете загинало во трагична несреќа кога имал две години. Набргу потоа контактирала со агенција за сурогат мајчинство. Очигледно тагуваше толку многу што верувам дека никогаш не требаше да биде прифатена како соодветен кандидат – на почетокот дури и не му кажа на сопругот за нејзините планови. Но, според мое мислење, бидејќи сурогат мајчинството вклучува огромни суми пари, благосостојбата на родилката премногу лесно се занемарува“.

„Зошто не бев доволно добра за да ме задржиш?

Некое време откако ѝ помогнал да ги „среди коцките“, „новиот“ брат или сестра ја известил дека биолошката мајка сака да воспостави контакт.

„Почнавме да разменуваме пораки. Отпрвин почувствував таков гнев. Сакав да ја прашам: „Зошто ги задржа твоите пет деца и ме продаде? Зошто не бев доволно добра за да ме задржиш?’ Наместо тоа, прашав за нејзината омилена боја. Виолетова. Исто како и мојата. Таа ми испрати слики на кои е бремена со мене и одеднаш се почувствував поврзана. Таа личеше на мене: очи, коса, вилица. Тоа беше мојата мајка. Ми кажа дека секоја година на мојот роденден мислела на мене и се молила. Сакам да и верувам, но не сум сигурна дека верувам. Тие работи лесно се кажуваат на личност која е очајна да ги слушне“.

Сепак, повеќе од сè сакаше да знае за нејзиното раѓање.

„Дознав дека мојот роденден е избран за мене – бременоста беше предизвикана, па пристигнав на 10 декември, датум кој се вклопува во плановите за патување на моите родители. Дури и моето доаѓање беше договорено и неприродно. Мојата родена мајка беше прашана дали сака да ме држи во раце и таа ѝ рече на акушерката: „Не, не можам. Затоа што ако го направам тоа, знам дека никогаш нема да ја пуштам да си оди. Наместо тоа, медицинска сестра ме однесе и никогаш повеќе не ме виде“.

По неколку недели пораките престанаа.

„Мислам дека нема повторно да стапиме во контакт. За жал, верувам дека таа страда од проблеми со менталното здравје и ги прекина односите со сите нејзини деца. Од друга страна, сега имам постојана врска со братучетка ми, нејзината мајка (тетка ми) и полубраќата и сестрите. Тие станаа семејството кое отсекогаш го посакував и се надевам дека еден ден ќе бидеме заедно во живо. И конечно, по децении сомнеж, имав апсолутен доказ за тоа што ми се случи“.

Таа зборуваше пред светот, но не со нејзините родители

Новите откритија и контакти и разјаснија некои работи на Оливија, но и донесоа нова емотивна тежина.

„Не се соочив со моите родители. Имав чувство дека некако ќе им плукнам во лице. Платија многу пари за да ме имаат – комерцијалното сурогат мајчинство може да се наликува на шест цифри – ме воспитаа и јас сè уште чувствував лојалност кон нив. Се надевав дека знаењето ќе ме доведе до крај. Наместо тоа, кога ја слушнав вистината, паднав во депресија и повторно бев принуден да побарам психолошка помош“.

А потоа решила да ја сподели својата приказна.

„Минатата година поставив видео на TikTok, со кое се приклучив на кампањата која повикува на универзално укинување на сурогат мајчинството. На крајот, ја раскажав мојата приказна на меѓународна конференција за сурогат мајчинство што се одржа во чешкиот парламент. Мојот говор стана вирален. Ме трогнаа до солзи пораките што ги добив од жените кои ми кажуваа колку длабоко се каат за нивните одлуки да бидат сурогат и како копнеат по бебињата од кои се откажаа“, вели Оливија, која се залага за забрана на сите форми на сурогат мајчинство вклучувајќи го и алтруистичкото сурогат мајчинство.мајчинството.

„По долго размислување, заклучив дека алтруистичкото сурогат мајчинство е мит. Дури и во земји како ОК, каде што се забранети комерцијални аранжмани, се плаќаат големи суми како такси. Реалноста е дека женското тело сè уште се издава, а бебето сепак ќе биде одвоено од родената мајка. Според мене, нема разлика ако сурогат не е биолошката мајка. Нејзината утроба го доела детето. Тоа е нејзиниот глас што бебето го слуша од ден на ден, додека расте во неа. Неговиот мирис ќе го смири детето. Тоа е поврзано со неа“, смета Оливија.

Тој додава дека „длабоко сочувствува со оние кои не можат да имаат деца“, но дека „тажната реалност е дека не сите од нас можеме да го имаме она што го сакаме во животот“.

„Од целото мое истражување, не можам да видам дека постои „ добра “ верзија на сурогат мајчинство. Во земјите каде што беше легално, често одеше наопаку. На пример, Тајланд целосно го забрани сурогат мајчинството за меѓународни наменети родители во 2015 година по случајот од висок профил во кој австралиски пар вработи сурогат мајка која родила близнаци, здраво девојче и момче со Даунов синдром. Двојката го однела девојчето дома и ја оставила осиромашената мајка да се грижи за момчето. Оваа недела слушнав за една британска агенција која нуди финансиски стимулации на потенцијалните сурогати: часовници на Apple, билети за забавен парк, комплети за гурмански оброци, дури и секс играчки“.

Откако му зборуваше на светот за сурогат мајчинството, нејзината врска со родителите беше прекината. Таа вели дека го очекувала тоа.

„Тие ги гледаат нивните внуци, но ние повеќе не разговараме. На некој начин тоа е продолжение на незгодноста и оддалеченоста која отсекогаш постоела. Тоа што е кажано, ги сакам и не ги обвинувам. „Но, не можам да молчам додека сè уште се борам со трауматичното наследство на сурогат мајчинството“, вели Оливија.

