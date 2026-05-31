„Јас сум поголема атракција од Елвис, и тоа без гитара“, рече Трамп откако уметници се откажаа од настап за прославата по повод 250 години независност на САД

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави денеска дека размислува за откажување на планираната серија концерти на Националниот мол во Вашингтон по повод 250-годишнината од нацијата, откако голем број уметници се откажаа од настанот, и дека концертите ќе ги замени со говори и политички митинзи.

Концертите се планирани како дел од поширокиот Голем американски државен саем, 16-дневен настан од 25 јуни до 10 јули. Организаторите изјавија дека настанот, организиран од групата „Слобода 250“, ќе се протега од Националниот мол до Капитолот на САД и до споменикот на Вашингтон, со концертни сцени, државни павилјони, изложби, возења и други атракции низ целиот плоштад.

Но, многу музичари го откажаа настапот. Во петокот, Брет Мајклс, водечкиот пејач на рок-групата „Поизон“, стана петтиот изведувач што се откажа од концертите, велејќи дека настанот не е непартиска прослава каква што мислел дека ќе биде.

Во објава на Truth Social, Трамп посочи дека серијата концерти повеќе нема да биде потребна ако изведувачите продолжат да се повлекуваат. Тој се пофали со можноста самиот да одржи говор на Националниот мол, претставувајќи се себеси како поимпресивна атракција од кој било изведувач.

„Факт е дека јас сум, според многу луѓе, атракција број еден насекаде во светот“, напиша Трамп. Тој додаде дека има „многу поголема публика од Елвис во неговиот најдобар период“ и дека „тоа го прави без гитара“.

Претседателот рече дека „им наредува на своите претставници да ја истражат изводливоста на митинг „Америка се врати““.

Слобода 250 е приватно-јавно партнерство основано од Белата куќа за координирање на прославите на 250-годишнината од Америка.