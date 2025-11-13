Јас сум терапевт за парови и ја пронајдов љубовта на 40 години: Еве 6 тајни кои гарантираат дека и вие ќе ја сретнете

0 SHARES Сподели Твитни

Постои момент во животот на секоја жена кога таа престанува да ја брка љубовта и почнува да се разбира себеси. Кога сфаќа дека не е важно кога ќе дојде вистинската, туку дали станала личност која знае што сака, што заслужува и што никогаш повеќе нема да се согласи да страда.

Токму ова го советува Алисон Булман, терапевтка од Њујорк, која љубовта ја пронашла дури во четириесеттите години , а денес им советува на другите како да го прават тоа без страв, принудување и самоомраза.

Со години им завидуваше на жените околу неа

View this post on Instagram A post shared by Alison Bulman, Psychotherapist (@alisonbulmanintimacities)

Со години, моите свадби беа и убави и горчливо-слатки. Додека ги гледав пријателите и роднините како се заколнуваат на својата вечна љубов, секогаш ми поминуваше истата мисла: кога ќе дојде мојот ред? Седев сама, во моите триесетти години, додека букетите беа наредени – и не можев а да не почувствувам мала завист, измешана со тага.

Сè се промени на свадбата на мојата постара сестра. Имаше 45 години, зрачеше со среќа додека одеше кон својот сопруг, а на 40 години за прв пат помислив: ако таа може да го направи тоа, можам и јас. Наместо завист, почувствував надеж.

Тој момент беше пресвртница. Сфатив дека љубовта не е награда за среќниците, ниту привилегија за оние кои имаат повеќе среќа отколку разум. Љубовта е достапна за сите, но само кога ќе престанеме да ја бркаме како плен и ќе почнеме да живееме како луѓе кои веќе се доволно достојни да ја примат.

Мојот завет кон себе беше едноставен: повеќе нема да се споредувам себеси. Ќе бидам среќна за другите и ќе верувам во своето време. Само неколку дена подоцна, во мојот живот влезе Винченцо, човек кој ме натера точно да сфатам колку е важно прво да се пронајдеме себеси.

1. Заборавете ги апликациите

Како и повеќето, потрошив години на апликации за запознавање. Преписка без хемија, исчезнувања без објаснување, бескрајни разочарувања. Секое „имање духови“ оставаше чувство дека можеби не сум нешто доволно – убава, млада, интересна.

Потоа ги избришав сите апликации. Без драма, без последен обид. И решив да верувам дека животот има подобар план за мене од алгоритам.

2. Запознај се себеси

Пред да ја пронајдете љубовта, треба да се расчистите со себе. Книгата „Повикувајќи го Единствениот“ – суров водич за самоспознание. Сфатив дека моите стравови од ранливост и чувството дека „не сум доволен“ ме саботираат во секоја врска. Љубовта не доаѓа сè додека не го исчистиме просторот во себе за неа.

View this post on Instagram A post shared by Alison Bulman, Psychotherapist (@alisonbulmanintimacities)

3. Прави го она што го сакаш.

Престанав да барам партнер и почнав да го живеам она што го сакам. Наместо вечери од обврска и бесмислено допишување, одев на работилници за комуникација, јога, дружење со луѓе кои ме инспирираат. Го запознав Винченцо на едно такво собирање.

4. Замислете што сакате.

Направив табла со желби. Во центарот имаше илустрација на двојка која се гледа во очи, топли раце над мал пламен. Над нив, месечината и ангел. За мене, тоа значеше страст и духовна блискост.

Кога му ја покажав таа слика на Винченцо, тој не рече ништо. Мислев дека згрешив што бев отворен. Но, за Божиќ ми даде дрвено срце што го изрезба самиот, со истата слика врежана на предната страна. На задната страна пишуваше:

– Нашето патување ќе биде посебно ако го поминеме заедно.

View this post on Instagram A post shared by Alison Bulman, Psychotherapist (@alisonbulmanintimacities)

5. Верувај без сомнение

Најважното нешто што го научив беше дека љубовта доаѓа кога ќе престанеш да се сомневаш дека ја заслужуваш. Многу жени во четириесеттите години веруваат дека е предоцна за нив. Не е. Го запознав мојот маж дури кога научив да верувам дека веќе го имам – некаде, на пат кон мене.

6. Уживајте.

Пред некој да може да ме сака, морав да се сакам себеси. Почнав сама да одам на вечера, во музеи, да шетам низ градот, да си купувам цвеќе. Тоа не беше поза, тоа беше одлука. И потоа сè се промени. Кога ќе научиш да уживаш, твојата енергија се менува – станува топла, лесна, магнетна.

Ќе има денови кога ќе помислите дека грешите, дека доцните, дека ништо не ви оди по ваш избор. И тогаш ќе дојде моментот кога сè ќе си дојде на свое место и ќе сфатите дека цело време сте биле на вистинскиот пат.

Вистинската љубов не е случајна. Таа е последица на верата, самопочитувањето и подготвеноста да се остане отворен – дури и кога животот веќе те затворил неколку пати.

The post Јас сум терапевт за парови и ја пронајдов љубовта на 40 години: Еве 6 тајни кои гарантираат дека и вие ќе ја сретнете appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: