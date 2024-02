„Јас сум фризерка и РЕЧИСИ СИТЕ ЖЕНИ КОГА ЌЕ ДОЈДАТ ВО САЛОН ги прават овие 4 УЖАСНО ИРИТИРАЧКИ РАБОТИ“: Воопшто не можам да ги разберам тие потези – немаат смисла!

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќето жени обожаваат да одат на фризер, а многумина се „верни“ на салон и фризер кој веќе напамет знае како да ја третира косата на најдобар начин. Но, дали фризерите ги пречекуваат своите клиенти со ист ентузијазам? Секако, не можат да бидат фини со сите, но судејќи по објавата на една фризерка на социјалните мрежи, некои клиенти се потешки од другите!

Фризерката Хелен Роуз Хауард, инаку, многу популарна на TikTok, неодамна сподели видео во кое откри четири заеднички навики на нејзините клиенти кои ја нервираат, иако сè снимила во шега.

Таа ги нарече „непотребни“ и „чудни“, додека ги праша колегите дали и нив им се случило истото. Тоа се малите нешта, и веројатно ќе се најдете и сами да правите неколку од нив!

@helenrosehoward Hairdressers, do you relate? 😂 #hair #hairdresser #hairtok #fyp #foryou #foryoupage ♬ original sound – DJ R-LO | The Peoples DJ

Пронајдете не на следниве мрежи: