Јахтата е дел од црната кампања на ВМРО-ДПМНЕ против мене, вели Филипче

„Нема да се изненадам ако зимава застанат и се сликаат пред некоја куќа во Швајцарија и кажат дека е моја. Меѓутоа, јас ги разбирам поради тоа што сѐ што им останува е црна кампања“, изјави претседателот на СДСМ, Фенко Филипче

Јас сум предмет на црна кампања на ВМРО-ДПМНЕ повеќе години наназад, рече претседателот на опозицискиот Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ), Венко Филипче во гостување на ТВ Сител откако беше прашан за фотографиите што беа објавени, а на кои тој и поранешниот премиер Зоран Заеев се заедно на јахта.

На новинарската костатација дека ова бил здрав повод за власта да одржува прес-конференции цел месец во врска со неговиот годишен одмор, Филипче рече дека ВМРО-ДПМНЕ постојано си имале повод.

„Прво ми припишуваа некаква куќа во Нерези, па имаше прес-конференции пред таа куќа од пратеници, од пратеникот Лефков, од разни партиски портпароли, понатаму дека имам авиокомпанија во Дубаи, па стокатница во Дубаи, па сега е еве јахта. Нема да се изненадам ако зимава застанат и се сликаат пред некоја куќа во Швајцарија и кажат дека е моја. Меѓутоа, јас ги разбирам поради тоа што сѐ што им останува е црна кампања. Мислам дека сите тие портпароли и пратеници нема нешто што не би прочитале, или тие нивни портали што порано беа кредибилни и припаѓаа во кредибилните новинари, а сега за ситни пари лиферуваат такви информации. Немаат што да прават друго затоа што апсолутно нема никаков перформанс Владата, нема со што да се пофалат, ги демантираме во сите мерки и бројки“, рече Филипче.

За еден од аргументите на ВМРО-ДПМНЕ – дека лицемерно е во исто време да се биде на скапа јахта што некои ја проценуваат на 850 илјади евра, а од друга страна да се држат прес-конференции за стандардот на граѓаните, Филипче рече дека тоа не е воопшто лицемерно бидејќи за време на мандатот на СДСМ тие реално работеле.

„И сработивме. Граѓаните, реално, тој економски бенефит го почувствуваа. Јас лично цел живот работам со луѓе, со пациенти, за доброто на граѓаните, и сега преку овие поинакви политички механизми. Не е лицемерно и поради тоа што во наше време никој не леташе со бизнис класа. Сега цела Влада лета со бизнис класа. Да ве постетам дека еден од директорите на една агенција за туризам поднесе оставка поради тоа. Во наше време во Владата не се нарачуваше ниту манго, ниту папаја, ниту бејби биф. Имаше обични јадења во ресторанот на Владата. Во таа смисла и тоа е дел од таа кампања“, смета Филипче.

