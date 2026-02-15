0 SHARES Сподели Твитни

Ова е една од најчудните љубовни приказни во светот на спортот и социјалните медиуми.

Марко Поло дел Неро (84), контроверзниот поранешен лидер на бразилскиот фудбал и еден од најпознатите функционери обвинети за корупција во спортот, сè уште е во јавноста – но не поради фудбалот, туку поради неговата долга и бурна врска со атрактивната инфлуенсерка Клара Бразил , која е точно 50 години помлада од него.

Во 2015 година, Дел Неро поднесе оставка од функцијата претседател на Бразилската фудбалска асоцијација во екот на голема истрага против функционери на ФИФА , по што беше суспендиран и се најде под критики од меѓународните судски власти поради обвинувања за малолетничка корупција, рекетирање и перење пари.

Иако долго време беше во бегство и никогаш не беше екстрадиран во САД, тоа не го спречи да развие една од најчудните љубовни приказни во светот на спортот и социјалните медиуми.

Додека многумина го нарекуваа „фудбалски криминалец“ поради неговите постапки во спортот, инфлуенсерката Клара Бразил ги претвори неговите скандали во љубовна приказна. Двојката е заедно многу години, а Клара редовно објавува заеднички фотографии и нагласува колку е среќна и сакана, тврдејќи дека не обрнува внимание на јавните критики.

И додека јавноста сè уште дискутира за нивната врска, без разлика дали станува збор за вистинска љубов или само за личен интерес, Клара истакнува дека не ѝ е грижа за коментарите – нагласува дека е почитувана, сакана и среќна, што делумно го потврдуваат и заедничките објави на социјалните мрежи.

View this post on Instagram A post shared by Clara Brasil (@clarabrasiloficial)

The post ЈА ГАЗИ 85-ТА ГОДИНА И Е ВО ВРСКА СО ОГНЕНАТА КЛАРА! Фудбалски криминалец ја заведе 50 години помладата девојка а ова е љубовната приказна за која сите зборат! (ФОТО) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: