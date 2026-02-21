Ја имав оваа навика навечер, а немав поим дека е знак на злобна болест: Исповеди на човек кој се бори со рак

0 SHARES Сподели Твитни

На татко му бил дијагностициран рак на простата откако ги припишал своите ноќни одења во тоалет на премногу пиење пред спиење, објави FoxNews .

„Се будев среде ноќ и одев во тоалет неколку пати, но никогаш не размислував премногу за тоа“, рече Ед Метјуз, кој живее во Лондон.

Метјуз ги игнорирал раните предупредувачки знаци сè додека не добил шокантна дијагноза во април 2025 година. Страствениот голфер и скијач рече дека се чувствувал „здрав и во форма“ кога отишол на рутински здравствен преглед што му го обезбедил неговиот работодавач минатиот април.

Таму тој направил PSA тест (простата-специфичен антиген), кој покажал вредност од 4,2. (Традиционално, нивото на PSA под 4,0 ng/mL се смета за „нормално“). Иако бројот бил малку покачен, лекарите сметале дека тоа не е „ништо премногу алармантно“. Сепак, како мерка на претпазливост, бил упатен кај уролог.

Кога магнетната резонанца (МРИ) даде неубедливи резултати, Метјуз беше подложен на биопсија. Помалку од три недели по првиот преглед, му беше дијагностициран рак на простата.

„Од тоа што си бил здрава и витална личност целиот свој живот, твојот свет одеднаш се превртува наопаку“, рече тој, додавајќи дека се чувствувал како да е фрлен во „свет на болка“. „Тоа беше емотивен шок… Никој никогаш не сака да му се каже дека има рак“.

Метјуз беше подложен на роботска операција за отстранување на простатата минатиот јули, а последователните тестови не покажаа знаци на рак.

„Никогаш немав проблем со крварење, но околу година до година и пол одев почесто во тоалет“, рече тој.

Метјуз признал дека пред дијагнозата, „навистина не знаел“ што е простата. Според информациите од веб-страницата на „Клиника Кливленд“, простатата е мала, цврста, делумно мускулна жлезда која е дел од машкиот репродуктивен систем. Според истиот извор, од секои 100 мажи во САД, 13 ќе развијат рак на простата во текот на животот. Околу 35.770 луѓе во САД умираат од оваа болест годишно.

Метјуз сега планира да трча на Лондонскиот маратон за „Prostate Cancer UK“ за да ја подигне свеста за болеста.

„Бев многу отворен и искрен и им кажав на луѓето што ми се случи, и мислам дека тоа охрабри многу пријатели и познаници да се тестираат“, рече тој.

Ракот на простата во рана фаза ретко предизвикува симптоми. Меѓутоа, како што напредува болеста, може да се појават промени како што се честа, понекогаш итна потреба за мокрење, особено ноќе. Други знаци вклучуваат слаб млаз урина, прекинато мокрење, како и појава на крв при мокрење, според Клиниката Кливленд.

