Ја крева температурата со секси фотографии дури и на 58 години: Чуварката на плажа не излегува од бикини 

Дона Дерико се прослави по улогата на секси чуварка на плажа, а сега покажа дека бикинито совршено ѝ стои дури и на 58 години.Познатата актерка Дона Дерико се прослави со улогата во серијата „Baywatch“ , потоа ја играше убавата Дона Марко, а сега покажа дека годините не ѝ се важни, и покрај сè.Не е невообичаено Дона да „облече“ бикини и да ги воодушеви сите со такви фотографии, како неодамна кога го носеше иконскиот костим за капење од серијата . Бидејќи актерката ги обожава комплиментите, таа повторно ја разбуди имагинацијата на многумина објавувајќи во бикини. View this post on Instagram A post shared by Donna D’Errico (@donnaderrico)Дона наполни 57 години во март, но тоа не ја спречува сè уште да изгледа совршено. Младост и совршено тело се она со што може да се пофали на крајот од својата шеста деценија.Најновата објава во црвено бикини со леопардски принт привлече лавина од реакции.Секогаш ме оставаш без здив“, „Прекрасна си“, „Ми го разубави денот“, „Совршена си“, „Начинот на кој изгледаш е невозможен“, „Неверојатна си“, беа некои од коментарите под објавата.Дона Дерико го замени глумењето со снимање експлицитна содржина, па секоја објава што ја прави на социјалните мрежи е гозба за очите на сите нејзини обожаватели.

