Ја крена температурата со жешки фотографии: манекенката грмеше на јахтата, бикинито едвај ја покриваше интимната зона (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Моделот Вини Харлоу ги почасти фановите со жешки фотографии од јахтата.НБА кошаркарот Кајл Кузма и моделот Вини Харлоу уживаа на јахта овие денови. Двојката изгледаше супер среќно додека беа на брод со пријатели, а таа беше срамежлива да ја покаже својата неверојатна фигура во бикини.Жешки фотографии од јахтатаВини ги почасти своите обожаватели со жешки фотографии каде што позираше во предизвикувачки пози на јахта, носејќи мал костим за капење. Нејзиното стегнато тело ве искушува на грев, а бикинито едвај ги покриваше нејзините гради, а тангата целосно сечеше во нејзиниот задник. Таа е првата што стана позната во манекенството и покрај витилигото. Поради оваа кожна болест, таа била навредувана во училиште и била нарекувана „зебра“, „крава“ и многу други погрдни имиња, но успеала да изгради кариера и денес се смета за една од најбараните манекенки.

Пронајдете не на следниве мрежи: