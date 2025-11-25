Ја однесе сопругата на свингерска забава, по што нивниот брак целосно се промени: Еве што бара таа по оваа ноќ

0 SHARES Сподели Твитни

Брачните другари беа пред развод, и една ноќ сè се промени.

Откако поминале низ тежок период во нивната врска, еден пар мислел дека нивниот брак е на пат кон развод. Сепак, наскоро откриваат дека едно необично хоби не само што може да ја спаси нивната врска, туку и да ја направи посилна од кога било.

Џем Џонс (44) и нејзиниот сопруг Даз (41) се запознале на Тиндер во 2015 година и веднаш се „склопиле“. Се венчале, основале семејство, а во 2021 година заедно основале градежна компанија. Сепак, притисокот од деловното партнерство набрзо почнал да ја затегнува нивната врска.

Џем и Даз

„Започнувавме нов бизнис и се изгубивме целосно во тој деловен свет и стрес, немавме време еден за друг“, изјави Даз за подкастот „Wanderlust Swingers“.

„Бевме во лоша ситуација, речиси на работ на раскинување. Мислевме дека е готово.“

Повторно поврзување

Двојката, која претходно практикувала свинг по пет години врска, но со текот на времето го занемарила, решила да се врати на него. Денес, тие го сметаат овој начин на живот за причината поради која нивниот брак преживеал.

„Повторно се поврзавме и рековме: „Ова е она што ни недостасуваше во животот“, рече Џем, кој е од Борнмут, Дорсет. Даз додава дека одењето на нивниот прв свингерски настан по враќањето во заедницата им помогнало да ја подобрат комуникацијата.

Разговорот за чувствата поврзани со свингирањето им отвори простор да водат целосно искрен дијалог за сè, од родителството до домашните обврски. Тие сфатија дека свингувањето е важен дел од нивниот заеднички живот.

Џем нагласи дека двајцата не бараат „само секс“, туку и заеднички излегувања и искуства како пар.

Тие им помагаат и на другите.

Денес тие сакаат да „вратат на заедницата“ и да им помогнат на другите парови во спалната соба, т.е. да дадат совет ако се заинтересирани за свингинг и сакаат да дознаат повеќе за таа заедница.

„Сакаме да им кажеме на луѓето дека ова ни помогна нам, можеби може да ви помогне и вам“, објасни Џем, кој е и сертифициран тренер.

Сепак, таа додаде дека паровите не мора да одат по тој пат. Таа истакна дека постојат многу начини партнерите повторно да се поврзат, почнувајќи со искрен разговор за сексуалните фантазии.

„Ова е патување за истражување, секој има свое ниво“, рече Даз.

„Не мора да правиш ништо што не ти се допаѓа.“

Џем заклучи: „Клучот е да продолжиме да зборуваме за тоа.“

