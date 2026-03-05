Ја оставил свршеницата пред венчавка за да се ожени со друга: На турската убавица и се случило она од што најмногу се плашела

0 SHARES Сподели Твитни

Резултатите од анкетите покажуваат дека во просек една од десет жени ги смета турските серии за свој омилен „сладок грев“. Па, па… Нема ништо лошо во тоа што од време на време сакате да се нурнете во вртлозите на ориенталните страсти што се разгоруваат меѓу главните ликови, дури и да се замислите себеси во кожата на султана Хурем, убавата Шехерезада или самиот Сулејман. А кога сме кај „Величествената пролет“, ќе ја разгоруваме вашата имагинација со приказната за неоспорниот владетел на романтичните соништа. И знаеме дека ќе ни бидете благодарни. Бурак Озџивит!

Тој ја започна својата кариера пред речиси две децении, во малку познатата серија „Минус 18“. Дури и на најстрасните обожаватели би им било тешко да го препознаат ако денес видат некои од снимките, бидејќи тогаш немаше ниту импозантна мускулеста фигура, ниту препознатлива брада што му дава посебна нота на зрелост, ниту пак злобен поглед што ги тера сите колена да се превиткуваат. Сепак, Бурак Оживит поседуваше, и поседува, нешто што не може да се научи или стекне – харизма, која освојува на прв поглед.

Жените не го оставаат сам откако ги освои со улогата на Бали-бег, иако се свесни дека е посветен сопруг и грижлив татко, и дека покрај себе има убавица, пред која, повторно, посилниот пол го положува оружјето. Но, пред да се закотви во хармоничното семејно пристаниште, тој имаше репутација на голем заводник. Ви откриваме кој оставил трага во неговата душа и како, по бројни бури, го пронашол својот мирен брег…

Бурак Озчивит и Фахрије Евџен

Роден е на 24 декември 1984 година во Истанбул. Бидејќи неговиот татко, успешен бизнисмен, работата често го носела далеку од дома, неговата мајка била столб на неговото воспитување. Како момче , бил повлечен, повеќе склонен кон топлината на домот отколку кон играњето со врсниците. Ден и ноќ гледал филмови и фантазирал за суперхерои. Неговиот омилен лик бил Бетмен. Во тинејџерските години, сериозно се занимавал со спорт: тренирал фудбал и редовно одел во теретана. Сепак, иако го зајакнувал своето тело, неговото срце го одвело во друга сфера – уметноста.

По завршувањето на средното училиште, се запишал на студии по глума. Бидејќи, покрај талентот, можел да се пофали и со впечатлив изглед, импресивно лице, став и држење, му предложиле да се обиде во манекенството. Судбината брзо му се насмевнала. Веќе во 2003 година бил прогласен за најдобар машки модел во Турција. На почетокот, родителите не се согласиле со оваа страст, верувајќи дека манекенството не е ниту сериозен бизнис ниту стабилен пат за мажот, но Бурак ги убедил во спротивното со своите успеси.

Дури и денес, од време на време, таа се наоѓа во улога на модел. Фото: Инстаграм

Првата главна улога ја доби во 2006 година во споменатата тинејџерска серија „Минус 18“. Околу тоа време, тој почна да пишува и љубовна биографија – неговото срце прво го освои Зејнеп Дерткардешлер, тогашна Мис Најубава Фигура. Деталите од врската останаа обвиткани во тајност, бидејќи во тоа време тој беше релативно непознат за пошироката јавност и не сакаше да зборува за својот приватен живот. Познато е само дека љубовта траела четири години и дека била прекината од трето лице.

Се шпекулираше дека, додека сè уште бил со Зејнеп, се заљубил во Башак Озер, ријалити ѕвезда во тоа време, а потоа и во моделот Џејлан Чапа. Џејлан била олицетворение на неговиот сон: убава, самоуверена, образована, од угледно семејство. Дипломирала музичко училиште и се школувала во Лондон и Виена, но љубовта кон модните писти ја надвладеала љубовта кон сцената.

Во времето кога романсата цветаше, згодниот актер полека заземаше водечки позиции во светот на славните. Проектите продолжуваа да доаѓаат, а со нив и обожавателите. Армијата растеше час по час. Иако, барем официјално, не ѝ даде причина за сомнеж и љубомора, Џејлан беше убедена дека ја користи можноста за време на снимањето со убави колешки и дека овие врски не се само строго професионални.

Бурак ја убедил дека гласините се само плод на бујната имагинација на уредникот на таблоидот, но таа не била толку сигурна во тоа. Честопати го посетувала снимањето за да се увери сама. И токму кога сите помислиле дека ги испеглале сите недоразбирања со свршувачката, а цела Турција почнала да зборува за свадбата, следел кинематографски пресврт: наместо свадбени ѕвона, се слушнала сосема друга вест – за раскинување.

Џејлан, велат, бил особено љубоморен на Фахрије Евџен , со која ја снимал серијата „Пејачка птица“ во 2014 година. Се испостави дека, овој пат, таа била во право. Меѓу двајцата актери се родила меѓусебна привлечност, која набрзо прераснала во голема љубов. Кога јавно објавиле за својата врска во 2015 година, било јасно дека станува збор за сериозна приказна. Покрај убавата актерка, Бали-бег видливо се променил – се смирил, созреал и го оставил зад себе угледот на женкар.

View this post on Instagram A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit)

Љубовта беше крунисана во 2017 година со раскошна венчавка на брегот на Босфорот. Следната година го добија синот Каран, а во 2023 година на семејството му се придружи и малиот Керем. Бурак Оживит – некогаш голем срцекршач, денес идеален сопруг и примерен татко, кој по многу талкања дефинитивно ја пронајде жената на својот живот. Знаеме дека многумина ѝ љубоморат, но – c’est la vie!

