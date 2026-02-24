Ја погребал сопругата, а потоа спиел со нејзината мајка: Набрзо и тој се разбудил мртов под истите околности (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Британи Марфи почина во 2009 година, а околностите на нејзината смрт сè уште се обвиткани во сомнеж и двосмисленост. Имала само 32 години кога одеднаш се струполила во бањата пред нејзината мајка Шерон Марфи, и починала во рацете. Неколку месеци подоцна, трагедијата се повторила – нејзиниот сопруг , Сајмон Монџак, бил пронајден мртов во истата куќа, под речиси идентични околности.

Последните моменти и причината за смртта

На судбоносниот ден, Британи се онесвестила во бањата и, според нејзината мајка, последното нешто што го кажала било: „Мамо, не можам да дишам, помогни ми“.

Во официјалниот форензички извештај е наведено дека причините за смртта биле пневмонија, анемија и комбинацијата на лекови што ги земала , поради што случајот бил заклучен како несреќен случај. Сепак, пет месеци подоцна следела уште една шокантна вест – нејзиниот сопруг Сајмон починал во истата куќа, од истата комбинација на причини. Шефот на полицијата во Лос Анџелес, Ендру Смит, во тоа време изјавил дека станува збор за „трагични совпаѓања“, но многумина никогаш не верувале во тоа.

Неодговорени прашања

Веднаш по нивната смрт, почнаа да циркулираат бројни теории и обвинувања. Медиумите објавија дека Сајмон спиела во ист кревет со нејзината мајка по смртта на Британи , што предизвика гласини дека биле во врска. Ваквите приказни предизвикаа лавина од шпекулации и го насочија вниманието кон Шерон Мерфи, особено откако беше откриено дека таа станала главен наследник на имотот на нејзината ќерка.

Таткото на Британија, Анџело Бертолоти, јавно побара објаснувања :

„Прво, Шерон треба да биде испрашана. Нека ви објасни зошто станала главен наследник во тестаментот на нашата ќерка и зошто Сајмон бил целосно исклучен од тој тестамент. Нека ви објасни зошто тестаментот бил променет откако Британи и Сајмон сакале да се преселат во Њујорк и да имаат дете. Нека ви објасни Шерон што би значело за неа да се издржува сама за прв пат по децении откако Британи се иселила. Нека објасни зошто ги продала аукции алиштата, пасошот и облеката на Британи. Многу, многу прашања се неодговорени. Од трите лица што живееле во таа куќа, само едно е живо и има профитирано финансиски .“

Неговите зборови одразуваат како личните односи, парите и наследството сè уште се во центарот на сомнежите околу случајот.

Полубратот не се откажува од вистината

Откако и Британи и Сајмон починаа, нејзиниот полубрат Тони Бертолоти ја презеде борбата за одговори . Во интервју за „Мејл онлајн“, тој рече:

„Мислам дека беше убиена. Кој ја уби? Не почина од природна смрт.“

Тони истакна дека од самиот почеток се сомневал што никој не се обидел веднаш да ја однесе во болница, иако била свесна, а болницата била во близина. Тој верува дека финансиските проблеми на нејзиниот сопруг одиграле клучна улога и дека Британи можеби била опкружена со луѓе кои ја искористувале.

„Мора да внимавате кој ги собира парите. Не знам. Секој пат кога се емитува нејзиниот филм, некој добива пари. Кој ги има парите, ја знае вистината“, рече Тони.

Тој додаде дека Британи била опкружена со група од околу дваесет луѓе и дека било невозможно некој да знае нешто за тоа што навистина се случило:

„Имаше група од 15-30 луѓе околу Британи и ќе ми кажете дека никој ништо не знае? Се шегувате? Да имав пари правилно да ја истражам нејзината смрт, ќе ги заобиколев сите, но тие дури и не сакаа да разговараат со мене.“

Трагедија без епилог

Официјалните медицински извештаи сè уште тврдат дека обете смртни случаи се должат на медицински компликации, но спротивставените тврдења, промената на тестаментот и финансиските мотиви никогаш не се разјаснети.

За многу членови на семејството и обожаватели, случајот со Британи Мерфи останува нерешена мистерија – приказна каде што линиите помеѓу фактите и теориите на заговор продолжуваат да се заматуваат. Нејзиното предвремено заминување сè уште предизвикува тага и го поставува прашањето: дали вистината за смртта на талентираната актерка е засекогаш изгубена?

