Ја предвиде победата на Трамп и војната со Иран: „Кинескиот Нострадамус“ со шокантно предвидување за 2027 година

Кинескиот професор Сјуечинг Џијанг стана вирален на интернет во последните денови откако некои од неговите политички предвидувања се покажаа изненадувачки блиски до реалните настани.

Затоа корисниците на социјалните мрежи го нарекоа „кинески Нострадамус“. Џијанг е професор со седиште во Пекинг кој објавува предавања и анализи онлајн преку проектот „Предвидувачка историја“, каде што се обидува да ги предвиди идните политички настани преку анализа на историските обрасци. Во претходните предавања, тој го предвиде враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа и предупреди дека тензиите меѓу Соединетите Американски Држави и Иран би можеле да ескалираат во отворена војна.

Како што се продлабочува кризата на Блискиот Исток, многумина почнаа да го гледаат неговото предавање од 2024 година, насловено како „Иранска стапица“, пишува британскиот медиум „Метро“.

На тоа предавање, Џијанг ја анализираше можноста за поширок конфликт и сценарио во кое американските и британските сили, поддржани од сојузниците, би можеле да започнат голема воена операција против Иран. Професорот ја темели својата анализа на проучувањето на историјата, потпирајќи се на идејата на кинескиот филозоф Конфучие: „Проучи го минатото ако сакаш да ја предвидиш иднината“.

Конфликтот ескалираше по координираниот напад што го започнаа американскиот претседател Доналд Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, насочен кон нуклеарните постројки на Иран. Потоа Иран одговори со напади врз земјите од Блискиот Исток каде што се наоѓаат американските воени бази. За време на нападот во Иран, беше убиен и врховниот лидер на земјата, Али Хамнеи.

Според статијата, Џијанг во 2024 година тврдел дека вториот мандат на Трамп како претседател би можел да доведе до директна инвазија на Иран. Тој сметал дека почетната фаза од воената операција можеби ќе изгледа успешна, но дека американските сили брзо ќе се соочат со проблеми поради тешкиот планински терен и долготрајната војна.

Според неговата анализа, конфликтот веројатно ќе биде претставен како обид за уништување на нуклеарната програма на Иран и ширење на демократијата во регионот.

Во своите предавања, Џијанг ја споредува тогашната потенцијална војна со настан од античката историја, атинската инвазија на Сицилија во 415 година п.н.е. за време на Пелопонеската војна. Во тоа време, атинските команданти започнале амбициозна воена кампања, но го потцениле својот противник, што на крајот го ослабело Атинскиот царство. Според толкувањето на Џијанг, САД би можеле да паднат во слична стапица во конфликт со Иран, слично на искуството од долгата војна во Виетнам во 1960-тите и 1970-тите.

Професорот наведе три главни фактори што би можеле да ги турнат САД кон конфликт со Иран: влијанието на произраелското лоби во САД, зависноста на Америка од глобалната хегемонија и империјалната моќ и долгогодишното регионално соперништво меѓу Иран и Саудиска Арабија.

Џијанг, исто така, даде едно конкретно предвидување: Тој верува дека целосната инвазија на САД врз Иран би можела да започне во март 2027 година, со поддршка на сојузници како што се Обединетото Кралство, Австралија, Обединетите Арапски Емирати и Полска. Во интервјуата, тој, исто така, истакна дека Иран има одредени стратешки предности во долготрајна војна и тврдеше дека американската војска не е целосно прилагодена за водење војни во 21 век.

Поради наводната точност на некои од неговите предвидувања, многумина почнаа да го споредуваат со познати пророчки личности како Нострадамус и Баба Ванѓа, чии пророштва често се анализираат повторно кога светските настани личат на нивните наводни визии.