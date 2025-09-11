Ја препознавате ли актерката од сликата? Едвај може да се движи, ја држат двајца луѓе, а со своите улоги остави трага во Холивуд (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Добитничката на Оскар, Линда Хант, најпозната по својата пробивна улога во „Годината на опасен живот“, беше фотографирана во Лос Анџелес во ретко јавно појавување со сопругата Карен Клајн и еден асистент.Фотографиите предизвикаа силни реакции на мрежите – додека некои обожаватели се воодушевени што актерката сè уште ужива во прошетка со најблиските, други изразија загриженост за нејзиниот изглед.Љубов што трае повеќе од четири деценииЛинда Хант, која денес има 79 години, и нејзиниот сопруг Карен Клајн, психотерапевт, се во врска од 1978 година , а се венчаа во 2008 година. Нивната долгогодишна љубовна приказна повторно беше во преден план додека се држеа за раце за време на прошетка.Клајн беше облечен лежерно, во пругаста црно-бела маичка и фармерки, додека Хант, со помош на сопругата и асистентката, лежерно шеташе низ сончевиот Лос Анџелес.Обожавателите поделени: „Прекрасна е!“ – „Изгледа загрижувачки“Интернетот беше преплавен со коментари со различен тон. Еден обожавател напиша: „Ја сакам! Таа е посебна и толку добра! Грижете се за неа !“ Друг додаде: „Благословена да е!“Сепак, имаше и поостри: „Страшно“, коментираше еден корисник, додека друг тврдеше: „Изгледа како да не е добро“.Многумина застанаа во нејзина одбрана, истакнувајќи дека воопшто не се променила: „Изгледа потполно исто!“ и „Таа е неверојатна, одлична глумица и изгледа исто како порано!“Ѕвезда што го обележа ХоливудВо 1982 година, Линда Хант влезе во историјата како првата личност што освои Оскар за играње лик од спротивниот пол. Децении подоцна, таа стана омилена кај публиката благодарение на улогата на Хати Ланг во серијата NCIS: Лос Анџелес, каде што се појави во 2009 година.Во едно интервју од 2011 година, таа призна дека дури и не планирала долгорочна свршувачка, но ја опиша улогата како „дар од небото“ во подоцнежните години.„Не сакам да умрам на сцена“Како што се приближуваа нејзините седум децении живот, Хант отворено зборуваше дека глумата ѝ носи и стрес и вознемиреност.„Глумата ми даде чувство на цел, но никогаш не научив да го правам тоа без многу стрес. Затоа сега, на оваа возраст, претпочитам да имам повеќе време да размислувам, да се опуштам и да се поврзувам со луѓето. Не сум од оние што сакаат да умрат на сцена“, искрено рече таа.

Пронајдете не на следниве мрежи: