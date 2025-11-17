Ја препознавате ли фудбалската легенда? На личната карта што ја објави, тој има само 16 години (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Легендарниот играч од средниот ред на Манчестер Јунајтед, Рој Кин, ги изненади своите 2,4 милиони следбеници на Инстаграм објавувајќи фотографија од себе од младоста.

Фотографијата е од неговата стара ирска лична карта, на која е прикажан како 16-годишник со момчешко лице и бујна коса, долго пред да стане фудбалска икона.

„Немав многу, само сон, прекрасна коса и нешто да докажам“, напиша Кин покрај фотографијата, откривајќи ја својата решителност уште од тинејџерските денови.

Следбениците на 54-годишната актерка беа воодушевени, а позитивните коментари се насобраа под фотографијата.

Кин играл за Рокмаунт во неговиот роден Корк во времето кога е направена фотографијата, а неговиот талент набрзо го одвел во странство.

Во 1990 година, тој се пресели од Коб Рамблерс во англискиот Нотингем Форест за сума од 53.000 евра, а на „Сити Граунд“ се појави како еден од најперспективните играчи од средниот ред.

Алекс Фергусон го донесе во Манчестер Јунајтед во 1993 година за тогаш рекордна сума од 4,24 милиони евра за британски трансфер, а тој стана легенда во дресот на „Црвените ѓаволи“.

