Се создава најдесничарската влада во историјата на Израел

Врз основа на договорот потпишан синоќа, Маоз ќе биде заменик министер задолжен за администрацијата за еврејски идентитет, кој допрва треба да се утврди.

Една од организациите што ќе ги надгледува Маоз е Натив, која е одговорна за еврејската имиграција во Израел од поранешниот Советски Сојуз.

Идниот заменик министер рече дека сака да ја ограничи можноста за еврејска имиграција, а внуците на Евреите кои самите не се Евреи немаат право да имигрираат во Израел врз основа на Законот за враќање.

Многу имигранти од поранешниот СССР добиваат државјанство преку еврејските баби и дедовци, а ако имиграцијата е под јурисдикција на Маоз, тоа може да има влијание врз нивната имиграција.

The person Netanyahu is shaking hands with is Avi Maoz, the leader of Noam, a radical religious party that focuses on opposing LGBTQ & women's rights. They signed a coalition deal today. Maoz will be a deputy minister at the PM office in charge of a new Jewish identity department pic.twitter.com/xEb5cNW2hY

— Barak Ravid (@BarakRavid) November 27, 2022