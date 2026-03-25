Ја убил сопругата додека неговата ќерка (15) била во куќата, па му се исповедал на свештеникот: Соседите во шок, еве како го фатиле

Маж (40) е уапсен откако ладнокрвно ја убил својата сопруга во семејната куќа во романскиот град Муреш, избодувајќи ја три пати.

Злосторството се случило додека нивната ќерка (15) била во куќата, но за среќа таа не го видела татко ѝ како ја убива нејзината мајка.

По злосторството, осомничениот отишол кај свештеникот и признал што сторил. Потоа свештеникот ги известил надлежните органи, по што полицијата брзо реагирала и го привела осомничениот.

Портпаролката на полицијата во Муреш потврди дека осомничениот за убиство е пронајден и однесен во полициската станица за да се преземат потребните мерки.

Според неофицијални информации, осомничениот работи како таксист, додека жртвата била вработена во локална пекара.

Соседите се во шок и велат дека немало ништо што би укажувало на трагедија.

„Тие не се караа, не викаа. Не знам што можеше да доведе до ова“, рече еден од соседите.

Полицијата започна истрага за да ги утврди сите околности што довеле до злосторството.

Овој случај е деветти фемицид од почетокот на годината, што го продолжува загрижувачкиот тренд од 2025 година, кога беа евидентирани речиси 60 вакви убиства, односно просечно пет месечно.

Фактот дека тоа се случило еден ден пред гласањето во Домот на пратениците за законот за фемицид, му дава посебна тежина на ова кривично дело.

Доколку се усвои, законот предвидува измени во Кривичниот законик и построги казни за убиства на жени, со воведување нови отежнувачки околности за квалификувано убиство.

