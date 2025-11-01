Јелена Карлеуша остро реагира по скандалот во Велес: „Да се завиткаш во знаме на земја што ја негира Македонија е дно!“

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Јелена Карлеуша остро реагираше на социјалните мрежи по скандалот што се случи на концертот на Цеца во Велес, каде пејачката беше исвиркана од публиката откако се појави со бугарско знаме на сцената.

Во својот твит Карлеуша го осуди чинот, наведувајќи дека е недозволиво во сред Македонија да се огрнеш со знамето на земја која го негира името и постоењето на државата.

Инцидентот во Велес предизвика бројни реакции во јавноста и на социјалните мрежи. Дел од присутните сведочеа дека публиката почнала да свирка и да го напушта концертот веднаш по гестот со бугарското знаме, по што настапот бил прекинат.

Карлеуша со својата објава дополнително ја разгори јавната дебата, а нејзиниот став беше поздравен од голем број корисници на интернет кои го поддржаа нејзиниот коментар за почит кон македонската држава и народ.

