Јелена Карлеуша ја поддржа Џејла Рамовиќ по апсењето: „Жал ми е, таа е навистина убава“ (видео)

Српската пејачка Јелена Карлеуша ја поддржа Џејла Рамовиќ, која беше приведена во Македонија поради настап без работна дозвола.

„Многу ми е жал. Навистина ми се допаѓа Јела. Таа е навистина фина“, рече таа.

Таа потоа испрати порака до организаторите на концертот бидејќи верува дека тие треба подобро да си ја работат работата.

„Апелирам до моите колеги и до сите луѓе од шоу-бизнисот кои се занимаваат со организирање концерти да не ги ставаат колегите пејачи во таква ситуација. Нашата работа – шоу-бизнисот мора да се подигне на повисоко ниво. Не треба да бидеме пејачи кои одат во илегала за да заработат нешто, а ние не сме“, рече Карлеуша.

Ве потсетуваме дека, покрај Џејла, настапија и членовите на нејзиниот бенд К. Ѓ. (27), ЕП (25), Ф.Ј (28) и И.К (24). Пејачката од Босна и Херцеговина изјави дека таа и нејзиниот бенд ја подготвиле и доставиле до организаторот целата потребна документација и дозволи за настапот во Кичево.

Инаку, Јелена Карлеуша ја прозва Џејла Рамовиќ на „X“ ова лето поради фустанот што го носеше.

„Не сакам да ја расипам бајката, но Џејла Рамовиќ носи лажен фустан од Цимерман. Вистинскиот чини 5.000 евра“, напиша таа.

