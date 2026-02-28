Јерусалем Пост: Изгубен контакт со Хамнеи, неговата судбина е неизвесна!

Израелскиот весник Јерусалем Пост објави дека е изгубен контакт со иранскиот врховен лидер Али Хамнеи, повикувајќи се на извори блиски до безбедносните структури. Според информациите, во изминатите часови немало официјални појавувања или јавни обраќања од страна на Хамнеи, што дополнително ги зголемило шпекулациите околу неговата состојба и локација.

Засега нема официјална потврда од иранските власти за ваквите наводи. Државните медиуми во Иран не објавија детали што би укажале на вонредна состојба, но аналитичарите предупредуваат дека секое подолго отсуство на јавна комуникација од страна на врховниот лидер може да предизвика политички и безбедносни тензии.

Експертите оценуваат дека во услови на зголемени регионални тензии, ваквите информации дополнително ја засилуваат неизвесноста на Блискиот Исток. Доколку се потврди дека контактот навистина е прекинат, тоа би можело да има сериозни последици врз внатрешната политичка стабилност на Иран, како и врз односите со соседните држави и меѓународната заедница.