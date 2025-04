Јирген Клоп на голема врата се враќа на тренерската работа?

0 SHARES Сподели Твитни

Јирген Клоп на крајот од минатата сезона го напушти Ливерпул и стана директор во РБ Лајпциг. Сепак, познатиот германски тренер не е премногу среќен на новото работа и наводно веќе планира враќање на тренерската работа.

По само една година пауза, Клоп би можел повторно да се врати на тренерската работа. Не е задоволен од директорската позиција во РБ Лајпциг и наводно веќе посакал да се врати на менаџерската улога.

Бројни медиуми тврдат дека 57-годишниот стратег е спремен да се врати на работа и две понуди во овој момент сигурно не би ги одбил. Тоа се позициите селектор на Бразил и тренерско место во Реал Мадрид.

“Додека Фудбалската федерација на Бразил работи напорно да ангажира големо име на селекторската позиција, Јурген Клоп не се чувствува среќно на позицијата директор на фудбал во Ред Бул”, наведува новинарот од Бразил Бруно Андраде и продолжува:

“Луѓе блиски до Клоп неодамна соопштиле дека тој радосно би го напуштил овој работа ако му се укаже можноста да води репрезентација на Бразил или Реал Мадрид”, наведува овој новинар.

Клоп останал без неколку луѓе во франшизите на Ред Бул во кои имал огромна доверба. Тие се отпуштени.

“Пред неговото доаѓање во организацијата во Салцбург, беше отпуштен неговиот долгогодишен помошник во Ливерпул, Пеп Лијндерс.”

“Потоа, човекот за кој рече дека би му го доверил животот, Маро Розе, доби отказ во Лајпциг и клубот се бори за пласман во Лигата на шампионите.”

Клоп не ги сакаше овие промени. Немал премногу влијание врз нив, иако бил именуван за директор на фудбалот што е задолжен за тренерите на сите франшизи.

Германецот порано често беше поврзуван со клупата на Реал Мадрид. Сега, кога е јасно дека Карло Анчелоти си заминува, позицијата е отворена, иако првиот фаворит за доаѓање е Чаби Алонсо.

Ќе видиме дали Клоп навистина ќе се врати на тренерската работа. Ако го направи тоа, дефинитивно би можел да избира каде ќе работи.

