Јирген Клоп повторно во центарот на вниманието

Јирген Клоп, на крајот од претходната сезона, го напушти Ливерпул и се приклучи на РБ Лајпциг како директор. Сепак, неговото задоволство од оваа нова улога не е големо и се шпекулира дека Клоп размислува за повторно враќање на тренерската сцена. По само една сезона пауза, може повторно да го видиме на тренерското место. Незадоволството на Клоп од директорската позиција во РБ Лајпциг го води кон размислување за враќање на менаџерската позиција.

Според повеќе медиуми, 57-годишниот тренер е подготвен да се врати во игра и подготвен би размислил за две понуди кои не би ги одбил: менаџерската позиција на репрезентацијата на Бразил или тренерското место во Реал Мадрид. Додека Фудбалската федерација на Бразил бара познато име за своето селекторско место, Јурген Клоп не е задоволен на својата сегашна позиција и, според новинарот од Бразил, Бруно Андраде, би било задоволство за него да се врати во тренерскиот свет ако му се пружи можноста за премин во Бразил или во Реал Мадрид.

Во рамките на франшизите на Ред Бул, Клоп останал без доверливите луѓе, со кои долго време работел. Неговиот долгогодишен помошник од Ливерпул, Пеп Лијндерс, бил отпуштен пред неговото доаѓање во организацијата во Салцбург. Исто така, Маро Розе, на кој Клоп му веруваше, бил разрешен од Лајпциг, што предизвикало проблеми за клубот во борбата за Лигата на шампионите.

Клоп не ги прифати овие промени лесно, бидејќи немал значаен влијание врз нив, иако формално бил директор на фудбалот, со задача за надгледување на тренерите во сите франшизи. Германскиот стратег честопати беше навестуван за реал мадридската клупа, а сега кога Карло Анчелоти си заминува, шансите му се поголеми, иако Чаби Алонсо е прв фаворит за позицијата.

Дали Јирген Клоп ќе се врати на тренерската позиција, ќе видиме. Ако го направи тоа, сигурно ќе може да избере каде сака да работи.

