Јована никогаш не била попредизвикувачка! Откако си најде дечко, не престанува да провоцира, сега во мини здолниште и мрежести чорапи

Приватниот живот на Јована Јеремиќ повторно ја интригира јавноста откако се дозна дека таа е во емотивна врска со боксерот Милош Стојановиќ Тигра.

Јована е активна на социјалните мрежи и често покажува како тренира и работи на себе, што може да се види и по нејзиниот изглед.

Водителката постојано ја интригира јавноста со своите објави, а со најновата буквално ги запали мрежите.

Јована сега се одлучи за атрактивен, провокативен фустан, што предизвика лавина од коментари. Таа избра црвен мини фустан со мрежести хулахопки.

Таа носеше чизми над колена со високи потпетици и сподели серија фотографии на Инстаграм на кои позира пред огледалото во предизвикувачки пози.

– Венера во Шкорпија – напиша таа.

Откако ја раскина свршувачката со Драган Станковиќ, Јована Јеремиќ ја пронајде среќата со боксерот Милош Стојановиќ, Тигар. Тој е активен на мрежите, каде што најчесто споделува фотографии од тренинзите, живеел во Америка некое време, а денес е сопственик на хотел во Црна Гора.

– Боксот е благородна вештина, каде што човекот треба да биде ментално и физички подготвен и сите одиме кон победа. Колку е поголем противникот, толку полесно ми е да го победам – ​​тој е полесна мета и има полоши рефлекси. Не сум поразен, имам само победи во кариерата. Кога бев помлад, организирав турнири во ултимативна борба во чест на мојот татко Миодраг Гидра Стојановиќ. Го промовирав боксот во Србија и Црна Гора. Следната година планирам да се борам за титула – рече тогаш Милош и истакна дека тоа што е син на познат боксер не е единствената причина зошто се занимава со овој спорт.

