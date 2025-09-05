 ЈОВАНА ЈЕРЕМИЌ КУПИЛА АВТОМОБИЛ ЗА 50.000 ЕВРА, а допрва планира да се почасти: „Мегаломански, не сакам лажна скромност“

0 SHARES Сподели Твитни

Водителката Јована Јеремиќ наскоро го слави својот роденден, а како што вели, планира да се почасти со скап подарок.Имено, Јована позираше во скап автомобил и најави голема прослава за нејзиниот роденден.– Наскоро ми доаѓа роденден, а знам како најдобро да се израдувам. Заслужено! 25.10. Па, не велам дека нема други кои ме познаваат добро… Мегаломан сум само за себе затоа што си ги остварив желбите… Сега одиме на најсилното ниво… Ајде да продолжиме! Златното доба е златно! И почнува… Не ја сакам лажната скромност и се обожавам себеси што не морам да ја преправам јавно. Живеам токму онака како што сакам, напиша Јована, која се сликаше во скап нов автомобил.Купив автомобил за 50.000 евраИнаку, Јована Јеремиќ купила автомобил вреден 50.0000 евра во кој позирала.Табличките на Јована ги имаат нејзините иницијали и збир од броеви со посебно значење, таа ни откри и дали автомобилот, кој вреди 50.000 евра, го купила на кредит или за готовина.– Автомобилот е купен за готовина, јас не земам кредити. Секако, на табличките ги има моите иницијали, а збирот на цифрите на табличките е 9, бидејќи девет е број на статус, моќ, држава и сè што е стара пари… – изјави Јована неодамна за Блиц.

