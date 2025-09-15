Јовановска: Советниците на ДПМНЕ во Советот на Град Скопје избегаа од вонредната седница на која требаше да се расправа за состојбата со пожарите во Вардариште и Дрисла!

*Фејсбук статус на Катерина Јовановска

Откако се изгласаа извештаите и програмите за средните училишта во Скопје и на дневен ред дојде точката за Вардариште и Дрисла после дискусијата на неколку советници, Претседавачот на Советот Страшо Ангеловски најпрво даде пауза од десет минути, а по паузата кога требаше да се продолжи со дискусија за овој проблем кој што во моментов најмногу ги тангира Скопјани, Ангеловски ја прекина седницата со образложение дека не е присутна Градоначалничката, по што советничката група на ДПМНЕ ја напушти седницата, со што снема кворум за работа.

Сакам да ги прашам колегите советници од ДПМНЕ, дали приметија дека Граначалничката од самиот почеток на седницата не беше присутна и зошто уште веднаш не ја прекинаа седницата , ако тоа им беше изговорот, туку ја прекинаа токму кога требаше да се дискутира за Вардариште и Дрисла?!

Впрочем, проблемот со екоцидот од Вардариште и Дрисла поради кој две недели Скопјани дишат токсичен воздух е проблем за кој и тоа како треба да се дискутира и да се изнајде итно решение, но очигледно на советниците од ДПМНЕ поважен им е инаетот кој веќе три години го водат со нивниот кандидат за градоначалник!

Остануваат да лебдат прашањата:

1.Зошто советниците на ДПМНЕ избегаа од расправа за Вардриште и Дрисла?

2.Зошто советниците на ДПМНЕ се единствените советниците во Советот кои не дадоа поддршка за одржување на вонредна седница за Вардариште и Дрисла

3.Зошто како најмногубројна советничка група во Советот, советниците на ДПМНЕ не иницираа до сега вонредна седница за овие круцијални прашања на Скопје и Скопјани?

Ако мислите дека после изборите ќе биде поинаку, се лажете!

Не може решение за проблемот, да бидат истите луѓе кои го креираат проблемот или кои и сега можат да најдат решение, но не сакаат или едноставно не знаат!

Одговорите на прашањата погоре мислам дека и самите ги знаете!