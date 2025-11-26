ЈОГА ЗА ЛИЦЕ: Вежби кои ја затегнуваат кожата и прават да изгледаме помлади

0 SHARES Сподели Твитни

Во нашата потрага по младешки изглед, сите сме пробале различни третмани за убавина и рутини за нега на кожата. Меѓутоа, во последниве години, традиционална јапонска практика се здоби со популарност поради нејзиниот потенцијал природно да ја подмлади кожата.

Јогата за лице нуди нежен, но ефикасен пристап за борба против знаците на стареење без инвазивни процедури или скапи производи. Потекнувајќи од јапонската култура, каде ритуалите за убавина се длабоко вградени во секојдневниот живот, јогата за лице се пренесува низ генерации како природно средство за одржување на младешки изглед.

Оваа практика се фокусира на специфични вежби за лице и масажи дизајнирани за да ги тонираат мускулите, да ја зголемат циркулацијата на крвта и да промовираат здрав тен.

За разлика од конвенционалната јога која првенствено ги таргетира телесните мускули и зглобови, јогата за лице ја усовршува сложената мрежа на мускули на лицето, вратот и вилицата. Со ангажирање и зајакнување на овие мускули, љубителите на јога за лице веруваат дека може да се затегне опуштената кожа, да се намали појавата на брчки и да се врати младешкиот изглед.

Три вежби што ќе ви помогнат да го вратите младешкиот изглед:

Вежба 1

Седнете удобно со исправен ‘рбет. Широко отворете ја устата, истегнувајќи го јазикот кон брадата. Истовремено отворете ги очите и погледнете нагоре.

Држете ја оваа поза неколку секунди, а потоа опуштете се.

Повторете ја оваа вежба три до петпати.

Вежба 2

Насмевнете се колку што можете пошироко, додека усните држете ги затворени.

Ставете ги прстите на горниот дел од образите и нежно подигнете ја кожата нагоре. Држете неколку секунди, а потоа отпуштете го.

Повторете ја оваа вежба пет до десетпати.

Вежба 3

Малку навалете ја главата наназад и погледнете кон таванот. Турнете ја долната вилица напред, чувствувајќи истегнување во предниот дел на вратот.

Држете неколку секунди, а потоа опуштете се. Повторете ја оваа вежба пет до десетпати.

