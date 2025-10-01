Јога за уморни нозе: 4 лесни вежби кои ја намалуваат болката и отокот (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Откако ќе го поминете целиот ден на нозе или седите пред компјутер, дали ве болат глуждовите, стапалата, бутовите или колковите толку многу што сè што можете да замислите е да легнете на каучот и да ги кренете нозете? Сепак, постои подобро решение, а тоа се лесни јога вежби кои, бидејќи помагаат (чувството на болка, замор и напнатост се намалува), лесно би можеле да станат ваш дневен ритуал.

Куче кое гледа надолу

Спуштете се на рацете и колената, а потоа полека испружете ги колената така што вашето тело ќе формира форма на триаголник (се потпирате само на дланките и стапалата). Колената може да бидат малку свиткани доколку е потребно. Останете во оваа положба најмалку пет вдишувања и издишувања, а потоа спуштете се во Баласана, или Детска поза.

Повторете ја оваа положба неколку пати, останувајќи во асаната малку подолго секој пат, и слободно „одете“ ги нозете на место со свиткување на колената и спуштање на петите колку што е можно повеќе кон подот.

Уши како игла

Легнете на грб, а потоа полека свиткајте ги колената. Потоа прекрстете го десниот глужд преку левото колено. Со рацете, обвиткајте ги рацете околу задниот дел од левата бутина или потколеница, испреплетете ги прстите и донесете го левото колено што е можно поблиску до градите. Поместете го десното колено што е можно подалеку од вас. Рамената не треба да ви се креваат од подот.

Останете во оваа положба 5-10 вдишувања и издишувања, а потоа полека спуштете ги двете стапала на подот. Повторете ја вежбата со другата нога.

Лежечка пеперутка

Можете да ја направите оваа поза лежејќи, со стапалата на подот или со кревање на нозете на ѕид.

Легнете на грб, а потоа свиткајте ги нозете во колената. Спојте ги стапалата на стапалата, така што колената ќе ви одат на страните. Ставете ја едната дланка на стомакот, а другата на градите. Затворете ги очите. Останете во оваа положба неколку минути, а потоа истегнете ги и опуштете ги нозете.

Оваа асана е одлична за отворање и опуштање на колковите и карлицата, и ви помага да се ослободите од чувството на напнатост и стрес, како и од замор во нозете.

Водопад по напорен ден

Позицијата водопад е одлична за секој што стои или седи долго време, бидејќи како инверзија, овозможува крвта и лимфата да циркулираат од нозете до карлицата. Ова исто така го намалува отокот на стапалата и глуждовите, а помага и кај проширени вени.

Поставете ја подлогата со тесниот раб веднаш до ѕидот, седнете многу блиску до ѕидот и кренете ги нозете до ѕидот. Доколку е потребно, ставете превиткана крпа или перница под карлицата за да ви биде поудобно и останете вака неколку минути (до 10 минути). Дишете полека и длабоко, а потоа полека превртете се на страна и вратете се во седечка положба.

