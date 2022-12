Јокиќ го доби првиот трофеј „Мајкл Џордан“ (ВИДЕО)

Историскиот момент се случи во соблекувалната кога тренерот на Денвер, Мајкл Мелоун му го додели трофејот на српскиот кошаркар.

Трофејот „Мајкл Џордан“ во иднина ќе се доделува на актуелниот МВП во НБА-лигата.

Nikola Jokić is finally awarded his second MVP trophy – the first edition of the Michael Jordan trophy.

This moment. TWO TIME!pic.twitter.com/5IUKxjAQH4